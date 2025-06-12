"Вибішує, коли парламент має механічну роль", - віцеспікерка Олена Кондратюк

Навіть в умовах війни Верховна Рада не повинна перетворюватися на технократичний орган, який механічно ухвалює закони. Про це заявила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк в інтерв’ю Українській правді.

"Мене насправді вибішує, якщо можна так сказати, коли парламент має механічну роль. Тобто прийшов закон — його швидко проголосували, а потім доводиться змінювати, бо попереджали, що це зашвидко", — наголосила вона.

Кондратюк вважає, що в країні має зберігатися система стримувань і противаг навіть у воєнний час. Віцеспікерка підкреслила: "Опозиція має існувати, тому що це є стримування влади. Під час війни теж важливо не скотитися у якийсь авторитаризм. Тут треба баланси шукати".

За її словами, ознакою повернення парламентської суб’єктності є активніша позиція депутатів, зокрема і в монобільшості. "Я бачу, що зараз монобільшість хоче викликати міністра, заслухати. Якщо міністр не приходить — починається невдоволення. Це сигнал, що парламент хоче бути суб’єктом", — зазначила Кондратюк.

Віцеспікерка також виступила за повернення відкритості та прозорості в роботі Ради, зокрема — поновлення прямих трансляцій пленарних засідань. "Я не розумію, чому ми не можемо відновити трансляцію засідань парламенту. Можливо, це більше спонукало б депутатів переглянути свою поведінку в залі", — сказала вона.

Олена Кондратюк наголосила, що навіть за умов війни Верховна Рада має лишатися майданчиком для публічної політики, а не тіньових домовленостей. "Парламент має бути відкритим не лише для союзників, які виступають з трибуни, звертаючись до українського народу, а й для суспільства всередині країни", — підсумувала вона.