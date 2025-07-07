Адская жара даст украинцам передохнуть, но не всем (прогноз и карта)

Когда украинцы смогут отдохнуть от жары

В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой, однако у жителей некоторых областей будет время отдохнуть. Причиной тому станут несколько дождливых дней.

Об этом говорится в прогнозе сайта Ventusky. Как видно на карте, 10 июля в западных областях температура воздуха опустится до комфортных значений.

В разгар дня на западе Украины столбики термометров покажут +19…+22. В то же время в остальной части страны можно ждать +32…+36, а местами и до +39 градусов.

Погода 10 июля будет весьма контрастной

Согласно прогнозу Укргидрометцентра объяснение такому резкому перепаду температур очень простое — в указанных областях несколько дней будут идти дожди. Впрочем, существенное падение температуры произойдет лишь 10 июля.

Стоит отметить, что к 11 июля дожди также пройдут и в центральных областях, а потому там тоже вскоре станет чуточку прохладней.

Погода 10 июля по данным УГМЦ

Погода 11 июля

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале июля погода окажется достаточно неустойчивой — прежде всего из-за перепадов температуры воздуха.