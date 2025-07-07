Адская жара даст украинцам передохнуть, но не всем (прогноз и карта)
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Когда украинцы смогут отдохнуть от жары
В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой, однако у жителей некоторых областей будет время отдохнуть. Причиной тому станут несколько дождливых дней.
Об этом говорится в прогнозе сайта Ventusky. Как видно на карте, 10 июля в западных областях температура воздуха опустится до комфортных значений.
В разгар дня на западе Украины столбики термометров покажут +19…+22. В то же время в остальной части страны можно ждать +32…+36, а местами и до +39 градусов.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра объяснение такому резкому перепаду температур очень простое — в указанных областях несколько дней будут идти дожди. Впрочем, существенное падение температуры произойдет лишь 10 июля.
Стоит отметить, что к 11 июля дожди также пройдут и в центральных областях, а потому там тоже вскоре станет чуточку прохладней.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале июля погода окажется достаточно неустойчивой — прежде всего из-за перепадов температуры воздуха.