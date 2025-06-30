Июль начнется с погодных сюрпризов: предупреждение от синоптика

Уже известно, когда вернется жара

В первой декаде июля погода будет очень переменчивой. Прежде всего, ожидаются колебания температуры воздуха. Так, 1 и 2 июля под влиянием обширного циклона над Восточной Европой на территорию Украины вместе с северо-западными ветрами придет прохладный воздух из северных широт. Прохладнее всего будет в северных и восточных областях, вдобавок ко всему, здесь будет достаточно ветрено, а также возможны кратковременные дожди.

Как рассказал сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, примерно с 3 июля из Центральной и Южной Европы к нам начнет поступать жаркая воздушная масса африканского происхождения, благодаря чему температура воздуха начнет быстро повышаться и уже к 4 июля по всей Украине будет жара, с максимальными показателями днем +32…+37 °С, а среднесуточная температура окажется на 5 – 8 °С выше климатической нормы.

Однако жаркая погода через несколько дней покинет нашу страну, поскольку с северо-запада снова начнет поступать прохладный воздух из Атлантики и стран Балтии. Но прохлада надолго не задержится, поскольку в конце первой декады месяца новая волна жары из стран Балканского полуострова накроет большую часть территории Украины.

Несмотря на ожидаемые температурные "качели" в ближайшие дни, количество осадков в большинстве областей будет заметно меньше нормы. Самая большая вероятность дождей ожидается 4-5 июля, а также 9-10 июля. На фоне преобладания высоких температур предполагаемый дефицит дождей может привести к развитию засухи, а также увеличит риски пожаров в природных экосистемах.

Для наглядности, на прогностической карте представлена ​​аномалия количества осадков (мм) на территории Европы за период с 29 июня по 6 июля.

Карта количества осадков с 29 июня по 6 июля

Теперь более детально коснёмся прогнозируемых температурных показателей по регионам страны. Ночью1 - 3 июля температура будет колебаться в диапазоне +9…+16 °С, на юге до +18 °С; днем +19…+26 °С, на крайнем юге и в Закарпатье местами +27…+30 °С. 4 июля максимальные показатели дневной температуры окажутся в пределах +30…+37 °С, особенно в южных и центральных регионах. 5 - 6 июля произойдёт кратковременное понижение температуры до +25…+31 °С, на крайнем юге и в Крыму при этом сохранится жаркая погода. С 7 по 10 июля вновь произойдёт повышение дневной температуры до +32…+37 °С, на юге местами +38…+39 °С. Ночью минимальные показатели температуры ожидаются в пределах +15…+22 °С.