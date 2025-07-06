Может пострадать большая часть Украины. О чем предупреждают 8 июля

Следует быть осторожными в этот день

Уже 8 июля 2025 года на большей территории Украины будет держаться чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики предупреждают сразу 15 областей и Автономную республику Крым.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о высоком красном уровне пожарной опасности. По обновленной карте, почти вся территория Украины находится под угрозой возгораний.

Какие области в зоне риска?

Красным цветом, обозначающим высокий уровень опасности, выделены:

Центр Украины: Черкасская, Полтавская, и Кировоградская области;

Запад Украины: Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая, Ивано-Франковская области;

Юг Украины: Одесская, Николаевская, Херсонская области, АР Крым;

Север Украины: Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская области.

Восток Украины: Днепропетровская область.

Где ожидается пожарная опасность 8 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ужарит до +37 градусов. Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие дни и дали карту погоды по нашей стране.