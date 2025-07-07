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Пекельна спека дасть українцям перепочити, але не всім (прогноз та карта)

Автор
Геннадій Лубенець
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Автор
Літо
Літо

Коли українці зможуть відпочити від спеки

Найближчими днями погода в Україні буде спекотною, проте у мешканців деяких областей буде час відпочити. Причиною цього стануть кілька дощових днів.

Про це йдеться у прогнозі сайту Ventusky. Як видно на карті, 10 липня у західних областях температура повітря опуститься до комфортних значень.

У розпал дня на заході України стовпчики термометрів покажуть +19…+22. Водночас у решті країни можна чекати +32…+36, а подекуди й до +39 градусів.

Погода 10 липня, прогноз Ventusky
Погода 10 липня буде дуже контрастною

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, пояснення такого різкого перепаду температур дуже просте — у зазначених областях кілька днів йтиме дощі. Втім, суттєве падіння температури відбудеться лише 10 липня.

Варто зазначити, що до 11 липня дощі також пройдуть і в центральних областях, а тому там теж незабаром стане трохи прохолодніше.

Погода 10 липня, прогноз УГМЦ
Погода 10 липня за даними УГМЦ
Погода 11 липня
Погода 11 липня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку липня погода виявиться досить нестійкою — насамперед через перепади температури повітря.

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