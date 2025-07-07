Пекельна спека дасть українцям перепочити, але не всім (прогноз та карта)

Коли українці зможуть відпочити від спеки

Найближчими днями погода в Україні буде спекотною, проте у мешканців деяких областей буде час відпочити. Причиною цього стануть кілька дощових днів.

Про це йдеться у прогнозі сайту Ventusky. Як видно на карті, 10 липня у західних областях температура повітря опуститься до комфортних значень.

У розпал дня на заході України стовпчики термометрів покажуть +19…+22. Водночас у решті країни можна чекати +32…+36, а подекуди й до +39 градусів.

Погода 10 липня буде дуже контрастною

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, пояснення такого різкого перепаду температур дуже просте — у зазначених областях кілька днів йтиме дощі. Втім, суттєве падіння температури відбудеться лише 10 липня.

Варто зазначити, що до 11 липня дощі також пройдуть і в центральних областях, а тому там теж незабаром стане трохи прохолодніше.

Погода 10 липня за даними УГМЦ

Погода 11 липня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку липня погода виявиться досить нестійкою — насамперед через перепади температури повітря.