Курс валют, война и ставки НБУ: что будет с кредитами на авто и стоит ли покупать машину сейчас

Хотите машину, но нет денег? "Телеграф" рассказывает, как купить авто в кредит почти без переплат

Украинцы стали больше покупать автомобили в кредит. Количество новых автомобилей, купленных украинцами в кредит, в первом полугодии 2025 года выросло на 16,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В общей сложности граждане приобрели около 7300 новых машин за кредитные средства.

Об этом рассказал Сергей Кипоренко, руководитель направления автокредитования ГЛОБУС БАНКА, в прессрелизе, поступившем в редакцию. Ежемесячно украинцы берут кредиты на покупку примерно 1200 новых легковых автомобилей, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 961 машину.

Чего ждать от рынка

"Прирост количества выданных автокредитов достаточно стабильный. По нашим оценкам, по итогам 2025 года рынок автокредитования может продемонстрировать незначительный рост на +3–3,5% по сравнению с 2024 годом. То есть среднее количество новых кредитов в месяц может достичь 1230–1240 единиц", — сказал банкир.

Эксперт назвал три главных фактора, влияющих на автокредитование в Украине.

Учетная ставка сдерживает спрос

Сергей Кипоренко объяснил, что учетная ставка НБУ оказывает непосредственное влияние на стоимость кредитов. Сейчас она составляет 15,5%, из-за чего ссуды для потребителей становятся дороже.

"Учетная ставка — частичный предохранитель для сдерживания инфляции, ее можно считать базовой для развития кредитования, в том числе и автокредитования. Формирование ставок по кредитам базируется на стоимости привлечения средств, поэтому высокая учетная ставка помогает избегать обесценивания гривны, фактически контролируя ее стоимость. воспользоваться услугой", — отметил эксперт.

Лучшие условия сейчас предлагают под 15% годовых при минимальном первоначальном взносе от 10-20% и сроке кредита 5-7 лет.

Что делает авто дороже

Цены на автомобили зависят от курса доллара и евро, потому что дилеры закупают машины за иностранную валюту. Доллар с начала года даже подешевел на 2%. Это стабилизировало цены на американские и азиатские автомобили. Зато машины из Европы дорожают из-за роста евро.

"Война — главный фактор неопределенности, сдерживающий рост автокредитования. Это колоссальная нагрузка на экономику, которая создает дефицит бюджета. Международная финансовая поддержка — один из ключевых факторов, удерживающих экономику на плаву. Благодаря ей удается сбалансировать бюджет, поддержать доверие к гривне и банковской системе. Развитие кредитования возможно только партнеры", — подчеркнул Сергей Кипоренко.

Авто с какими двигателями самые популярные

Более 90% кредитных сделок в первом полугодии 2025 года банки оформили через партнерские программы с автодилерами и страховыми компаниями. В таком случае клиенты могут получить более низкие проценты.

Традиционные бензиновые и дизельные авто составляют 54% всех покупок в кредит. Гибриды занимают 27% рынка, а электрокары — 22%.

"Доля гибридов и электрокаров почти сравнялась с традиционными авто. Мы ожидаем, что в перспективе 2-3 лет до 60% кредитов могут приходиться именно на эти категории. Тенденция к смене "автотрендов" уже сформировалась", — сказал банкир.

Какие марки выбирают украинцы

в бюджетном сегменте $10–18 тысяч самые популярные Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall.

$10–18 тысяч самые популярные Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall. Средний сегмент $16-45 тысяч составляют Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW.

$16-45 тысяч составляют Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW. В премиум-классе $80-100 тысяч лидируют BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

Как выбрать самый выгодный тариф

Эксперты советуют выбирать краткосрочные кредиты с большим первоначальным взносом. Самые выгодные ссуды сроком 1–2 года с вкладом от 40% — ставка составляет в среднем 0,01%. Более 80% кредитов выдается именно по таким условиям.

Также следует искать партнерские программы банков с автосалонами. Они обеспечивают более низкие ставки, страхование КАСКО, возможность включить страховку в сумму кредита и воспользоваться trade-in-программами. Важно трезво оценить соотношение доходов и стоимости авто, учитывая не только цену машины, но и затраты на обслуживание и страхование.

Рынок восстанавливается

Общий объем автокредитов в Украине постепенно возвращается к довоенному уровню. На 1 июня 2025 года он составил 15,3 миллиарда гривен – это 80% от показателя начала 2022 года.

До полномасштабной войны рынок демонстрировал стабильный рост. В 2021 году портфель автокредитов увеличился на 30% и по состоянию на 1 января 2022 достиг 19,3 миллиарда гривен.

Минимальный уровень зафиксировали в конце февраля 2024 года — всего 11,5 миллиарда гривен, что составило 60% довоенного объема. С начала 2025 года портфель вырос на 10,05%, а по сравнению с июнем прошлого года – на 29%. Подавляющее большинство украинцев – 81,65% – берет автокредиты сроком от 1 до 5 лет.

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