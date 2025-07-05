Останемся без хлеба? Фермеры бьют тревогу из-за катастрофически низкой урожайности (видео)

Ситуацию усложняет и экономика: после потери техники аграрии взяли кредиты, но сейчас нечем рассчитываться

Херсонщина оказалась на грани аграрной катастрофы. Из-за аномальных погодных условий — засухи, поворотных заморозков и нехватки дождей — значительная часть урожая в этом году потеряна.

Об этом говорится в сюжете "МОСТ". Крестьяне буквально борются за каждое зерно, однако во многих районах урожайность сведена к нулю. Поля передискиваются еще до жатвы – растения не смогли сформировать даже колосьев.

Какая ситуация на полях Херсонщины

Неожиданно теплая весна после засушливой зимы, а затем волны заморозков в апреле и мае нанесли сокрушительный удар по озимым культурам. Многие аграрии были вынуждены уничтожить посевы, не дождавшись формирования зерна. Как следствие – поля, когда-то дававшие надежду на стабильный урожай, сейчас выглядят как стерильные участки земли.

"Мы были вынуждены буквально в начале июня месяца передискивать это поле", – говорит один из местных фермеров.

Какая ситуация на полях Херсонщины

В селе Большая Александровка сельхозобщество "1 мая" пытается собрать хотя бы часть урожая. Однако значительная часть комбайнов этим летом даже не уезжала на поля. Пострадали не только горох, но и озимые пшеница, ячмень и даже лен, вообще не сформировавший семена.

"Колосьев нет… Из-за засухи пришлось передискивать по 200 га озимой пшеницы, ячменя", — делятся работники хозяйства.

Какая ситуация на полях Херсонщины

Аграрии говорят, что ожидали дождей, которые прогнозировали синоптики, однако осадки оказались мизерными или запоздалыми. Лишь отдельные поля смогли дать хоть какой-то урожай – и то только благодаря единичным дождям в 6-20 мм. Но большинство участков остались пустыми.

Погодные аномалии спровоцировали массовое отмирание растений: после морозов клетки растений испытали стресс, а из-за недостатка влаги вегетация так и не восстановилась. Колосья, которые все же появились, часто не содержат ни одного зерна. В лучшем случае, аграрии собирают солому.

Какая ситуация на полях Херсонщины

Ситуацию усугубляют и экономические трудности. После деоккупации аграрии потеряли технику, взяли кредиты на новую, однако сейчас нет средств даже на обслуживание долгов. Несмотря на значительные потери, которые только в одном хозяйстве достигают 21 миллиона гривен, компенсации от государства пока не предусмотрены.

"Средства на эти все меры не предусмотрены, а они финансируют только в пределах принятой сметы", — говорится в ответе Министерства аграрной политики на обращение через ВАР.

Фермеры надеются хотя бы на временную отмену налогов на уничтоженные посевы. Но даже это пока остается на уровне разговоров. Между тем, адское лето грозит окончательно уничтожить остатки урожая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате сильной жары и нехватки влаги зерно рискует осыпаться еще до уборки, а его качество может настолько ухудшиться, что оно станет непригодным для употребления в пищу.