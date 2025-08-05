"Зато всё прозрачно": судья хранил взятку в необычном месте и стал героем мемов

Скоро Яблочный спас

В Днепропетровской области сотрудники САП и НАБУ задержали судью на получении взятки. Любопытно, что он даже не пытался спрятать деньги, а положил их в прозрачный пакетик с яблоками.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. Тем временем в сети уже начали делать мемы по этому поводу.

"НАБУ и САП разоблачили судью горрайонного суда Днепропетровской области на получении неправомерной выгоды. По данным следствия, он требовал взятку за вынесение оправдательного приговора в отношении обвиняемого в уголовном производстве. После получения всей суммы выполнил обещанное", — говорится в сообщении НАБУ

Детективы провели обыски по месту жительства судьи, а позже вручили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Теперь ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В НАБУ не сообщили размер взятки, однако в СМИ появились сообщения, что речь идет о 800 долларах. Это и стало поводом для шуток.

Зато все прозрачно

На самом видном месте никто не смотрит

Уже не так прозрачно

Кроме того, пользователи сети напомнили, что 6 августа по новому календарю отмечают Яблочный спас, а потому в содержимом пакетика был определенный смысл.

В сети молчать не стали

Как сообщалось бывший нардеп и коллаборант Олег Царев ранее заявил о том, что землетрясение и извержение вулканов на Камчатке является украинской спецоперацией. В сети его заявление быстро оценили и начали делать мемы на этот счет.