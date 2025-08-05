Коллаборант Царев приплел Буданова к землетрясению на Камчатке: в сети уже делают мемы

Украинские дроны мощнее любого ядерного оружия

Украинские дроны смогли дотянуться до Камчатки и вызвали там землетрясение с последующим извержением вулкана Крашенникова. По крайней мере в этом убежден бывший нардеп и известный коллаборант Олег Царев.

Об этом он рассказал в одном из интервью российским пропагандистам. По его словам, на такую мысль его натолкнули недавние заявления начальника ГУР Кирилла Буданова.

"Не исключено, что извержение вулкана на Камчатке это результат ударов украинских БПЛА", — сказал Царев

По его словам, после прослушивания интервью Буданова он пришел к выводу, что и землетрясение и извержение вулкана являются "спецоперацией США и Украины".

Стоит отметить, что от Украины до Камчатки более семи тысяч километров.

Пользователи сети после этого поступили весьма традиционно и вручили вулкану Крашенникова легендарную фуражку ВСУ.

Вулкан Крашенникова принят в ВСУ

Несмотря на "проницательность" экс-нардепа, он все же забыл об еще одном "украинском агенте", который участвовал в диверсии на Камчатке. Однако пользователи сети уже награждали его раньше, так что продолжать хранить его персону в тайне нет смысла.

Агент ГУР с позывным "Цунами" тоже не забыт

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой в 8,7 баллов произошло 31 июля и стало причиной появления высоких волн в 3-4 метра. В СМИ появлялись сообщения, что они могли нанести ущерб портам, в которых базируются российские атомные подлодки.