"Круче, чем Супермама": новая трансляция из Верховной Рады вдохновила украинцев на смешные мемы

В шутку украинцы просят снова ограничить трансляции

Верховная Рада на днях впервые за три года начала прямую трансляцию заседаний. Украинцы уже создали мемы об одной из них.

"Телеграф" собрал самые смешные. Украинцы даже о драке депутатов вспомнили.

Украинка в Тик Ток сняла видео, что после того, как начали транслировать заседание Рады, смотреть другие проекты на телевидении стало не интересно. Она с изумлением смотрит на то, чем занимаются депутаты во время рабочего дня.

Не успела Верховная Рада возобновить трансляции, как украинцы уже заметили первую стычку среди депутатов. Украинцы сделали из этого остроумный мем.

Другой мем о том, как мы в молодости критикуем старшее поколение за их повадки, а потом сами постепенно их перенимаем.

Сначала украинцы хотели вернуть трансляции. А потом, когда произошел спор, не все хотят это воспринимать.

Что известно о драке

Столкновение произошло перед началом рассмотрения проекта закона президента №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, стычка якобы произошла между двумя народными избранниками от "Слуги народа" — Владленом Неклюдовым и Геннадием Касаем.

Впрочем, конфликт продолжался недолго. Глава ВРУ Руслан Стефанчук обратился ко всем нардепам с призывом занять свои места, чтобы перейти к работе.

Ранее "Телеграф" писал, что нашествие пришельцев до сих пор смешит украинцев.