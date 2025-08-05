"Зате все прозоро": суддя зберігав хабар у незвичайному місці та став героєм мемів

Незабаром Яблучний спас

На Дніпропетровщині співробітники САП та НАБУ затримали суддю на одержанні хабаря. Цікаво, що він навіть не намагався сховати гроші, а поклав їх у прозорий пакетик із яблуками.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. Тим часом у мережі вже почали робити меми із цього приводу.

"НАБУ та САП викрили суддю міськрайонного суду Дніпропетровської області на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, він вимагав хабар за винесення виправдувального вироку щодо обвинуваченого у кримінальному провадженні. Після отримання всієї суми виконав обіцяне", — йдеться у повідомленні НАБУ.

Детективи провели обшуки за місцем проживання судді, а згодом вручили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди посадовцем). Наразі йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У НАБУ не повідомили розмір хабаря, однак у ЗМІ з’явилися повідомлення, що йдеться про 800 доларів. Це стало приводом для жартів.

Зате все прозоро

На найвиднішому місці ніхто не шукає

Вже не так прозоро

Крім того, користувачі мережі нагадали, що 6 серпня за новим календарем відзначають Яблучний спас, а тому вміст пакетика мав певний сенс.

У мережі мовчати не стали

Як повідомлялося, колишній нардеп і колаборант Олег Царьов раніше заявив про те, що землетрус та виверження вулканів на Камчатці є українською спецоперацією. У мережі його заяву швидко оцінили і почали робити меми з цього приводу.