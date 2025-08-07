Россия ударила по железной дороге. Как и где изменилось движение транспорта

Враг бил "шахедами"

В результате российской атаки на Днепр повреждения получила и железнодорожная инфраструктура. Враг атаковал Приднепровскую железную дорогу, где сейчас есть изменения в движении поездов.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Перцовский. По его словам, меры безопасности сработали — все дежурные сотрудники заранее переместились в укрытие.

"Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение отнюдь не останавливаем — посеять панику или уныние точно не получится", — подчеркнул Перцовский.

Последсвия удара

Изменения движения поездов на Приднепровской железной дороге

Вместо анонсированного ранее рейса № 6277 Павлоград-1 — Днепр-Главный поезд будет курсировать по удлиненному маршруту: Самойловка — Днепр-Главный. 7 августа маршрут продлен для удобства пассажиров.

Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно не будут курсировать такие пригородные поезда из/до станции Чаплино:

№ 6104 Синельниково-1 — Чаплино

№ 6148 Чаплино — Демурино

№ 6143 Демурино — Чаплино

№ 6141 Чаплино — Днепр-Главный

Напомним, что в результате атаки в Днепре пострадали четыре человека. В состоянии средней тяжести госпитализированы 43-летний мужчина и женщина 69 лет. Россияне атаковали область дронами, 33 вражеских беспилотника были сбиты.

Известно, что в Днепре возникли несколько пожаров после взрывов. В частности, горели админздание, авто. Уничтожены 12 машин, еще 17 – повреждены. Изуродованы также 8 жилых домов, один частный дом – уничтожен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне утром в среду, 6 августа, атаковали Запорожский район, ударив авиационными бомбами на базе отдыха. Погибли два человека, еще 12 травмированы, двое из них – дети.