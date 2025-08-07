Росія вдарила по залізниці. Як і де змінився рух транспорту

Ворог бив "шахедами"

Внаслідок російської атаки на Дніпро пошкодження отримала і залізнична інфраструктура. Ворог атакував Придніпровську залізницю, де наразі є зміни в русі поїздів.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Перцовський. За його словами, безпекові заходи спрацювали — всі чергові співробітники завчасно перемістились в укриття.

"Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо — посіяти паніку чи зневіру точно не вийде", — наголосив Перцовський.

Наслідки удару

Зміни руху поїздів на Придніпровській залізниці

Замість рейсу № 6277 Павлоград-1 — Дніпро-Головний, який анонсували раніше, поїзд курсуватиме за подовженим маршрутом: Самійлівка — Дніпро-Головний. 7 серпня маршрут подовжено для зручності пасажирів.

Через бойові дії на Дніпропетровщині тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди з/до станції Чаплине:

№ 6104 Синельникове-1 — Чаплине

№ 6148 Чаплине — Демурине

№ 6143 Демурине — Чаплине

№ 6141 Чаплине — Дніпро-Головний

Нагадаємо, що внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. В стані середньої тяжкості госпіталізовано 43-річного чоловіка та жінку 69 років. Росіяни атакували область дронами, 33 ворожі безпілотники було збито.

Відомо, що у Дніпрі виникло декілька пожеж після вибухів. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищено 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни зранку в середу, 6 серпня, атакували Запорізький район, вдаривши авіаційними бомбами на базі відпочинку. Загинуло двоє людей, ще 12 травмовано, двоє з них – діти.