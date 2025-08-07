Росія вдарила по залізниці. Як і де змінився рух транспорту
Ворог бив "шахедами"
Внаслідок російської атаки на Дніпро пошкодження отримала і залізнична інфраструктура. Ворог атакував Придніпровську залізницю, де наразі є зміни в русі поїздів.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Перцовський. За його словами, безпекові заходи спрацювали — всі чергові співробітники завчасно перемістились в укриття.
"Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо — посіяти паніку чи зневіру точно не вийде", — наголосив Перцовський.
Зміни руху поїздів на Придніпровській залізниці
Замість рейсу № 6277 Павлоград-1 — Дніпро-Головний, який анонсували раніше, поїзд курсуватиме за подовженим маршрутом: Самійлівка — Дніпро-Головний. 7 серпня маршрут подовжено для зручності пасажирів.
Через бойові дії на Дніпропетровщині тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди з/до станції Чаплине:
- № 6104 Синельникове-1 — Чаплине
- № 6148 Чаплине — Демурине
- № 6143 Демурине — Чаплине
- № 6141 Чаплине — Дніпро-Головний
Нагадаємо, що внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. В стані середньої тяжкості госпіталізовано 43-річного чоловіка та жінку 69 років. Росіяни атакували область дронами, 33 ворожі безпілотники було збито.
Відомо, що у Дніпрі виникло декілька пожеж після вибухів. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищено 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни зранку в середу, 6 серпня, атакували Запорізький район, вдаривши авіаційними бомбами на базі відпочинку. Загинуло двоє людей, ще 12 травмовано, двоє з них – діти.