Россия ударила "Кинжалами" по Украине. Где раздались взрывы

Был зафиксирован взлет МиГ-31К

В понедельник, 4 августа, Россия утром ударила по Украине гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Взрывы раздались на Хмельнитчине, Староконстантинов.

Об этом сообщают мониторы. За несколько минут до атаки по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителей МиГ-31К.

"Кинжал" в направлении Хмельнитчины. Старкон! В укрытие!" – писали Воздушные силы.

09:40 Отбой угрозы по МиГ-31К.

Отбой тревоги

09:23 МиГ-31К пошел на посадку.

09:05 Взрывы раздались в Хмельнитчине.

09:03 Второй "Кинжал" на Староконстантинов.

09:00 В Староконстантинове раздались взрывы.

08:57 "Кинжал" на Киев/область через Черниговщину. Летит на Староконстантинов.

08:55 Пуски "Кинжалов".

Тревога в Украине 4 августа

08:54 Объявлена масштабная воздушная тревога. Вылет истребителя МиГ-31К в Россию.

Отметим, что ракета X-47M2 "Кинжал", запущенная из Липецкой области РФ, долетает в Киев за 3,2 минуты, а из оккупированного Крыма — всего за 2,4 минуты. Если же запуск осуществляется с севера Каспийского моря (2000 км), то время полета составляет 8 минут.

Напомним, что 28 июля Россия дважды ударила по Староконстантинову "Кинжалами". Вероятнее всего город стал мишенью в очередной раз из-за аэродрома, который россияне пытаются уничтожить уже очень долгое время. Кроме того, в ночь на 28 июля россияне атаковали Староконстантинов примерно 10 беспилотниками, а также крылатыми ракетами Х-101.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 3 августа враг атаковал Украину ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Взрывы прозвучали в ряде городов, в том числе Киеве, Николаеве, Балаклее и Чугуеве.