Взрывы гремели в Киеве и ряде городов: все детали ночной атаки, разрушения и пострадавшие (фото)

Российские войска атаковали жилые районы

В ночь на 3 августа враг атаковал Украину ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Взрывы прогремели в ряде городов.

"Телеграф" рассказывает, как в стране прошла ночь после очередного обстрела. Отметим, что противник начал атаку еще с вечера прошлого дня.

Взрывы слышали в целом ряде городов: Киев, Николаев, Балаклея, Чугуев.

Взрывы в Киеве

В 01:06 В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в что в столице объявили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистики.

Также военные написали о ракете в сторону Киева, после чего в городе раздался взрыв.

Взрывы в Николаеве

Вечером 2 августа Воздушные силы сообщили о ракете Х-22 в сторону Николаева после объявления воздушной тревоги. После этого в пригороде Николаева раздался взрыв.

После этого было сообщено о перебоях со светом в Николаевской и Херсонской области.

В Николаеве, как сообщили в ГСЧС, российские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города, есть пострадавшие. В результате обстрела разрушены частные дома, повреждены дома мирных жителей.

Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Николаеву. Фото: ГСЧС

Взрывы в Харькове и области

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщал, что в 00:16 в городе раздался взрыв. Удар пришелся по складскому зданию возле жилой застройки. Без пострадавших.

В Балаклее вражеский дрон повредил частный дом, сообщает начальник Балаклейской городской военной администрации (ГВА) Виталий Карабанов.

"По предварительно й информации , к сожалению, есть один пострадавший. На месте попадания сейча с уже работают все соответствующие экстренные службы", — написал Карабанов.

Последствия удара по Балаклее

Последствия удара по Балаклее

Карабанов заявил о повторных ударах врага по городу. Зафиксировано более 10 обстрелов российскими дронами.

"В результате атаки охвачены огнем более 10 жилых домов — практически вся улица. К сожалению, есть пострадавшие", — отметил глава Балаклейской ГВА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 июля в Киеве гремели взрывы. Столица отражала атаку российских ударных беспилотников. В результате налета дронов есть пострадавшие и повреждения в столице. По подсчетам мониторинга, до 10 ударных дронов пытались атаковать город.