Самые первые фотографии Киева сделаны в середине 19 века: что на них изображено

Взгляд через объектив: как выглядел Киев на заре фотографии

Середина XIX века стала поворотным моментом в визуальной истории Киева — именно тогда появились первые фотографии столицы. Мощеные улицы, величественная архитектура и строительство первого постоянного моста через Днепр навсегда запечатлелись на стеклянных пластинах фотомастеров. Эти уникальные кадры открывают нам облик города почти двухвековой давности и рассказывают удивительную историю зарождения фотоискусства в украинской столице.

Примечательно, что первые фотографии Киева почти лишены людей — тротуары и площади пустуют, а главными героями кадра становятся здания, архитектура прошлых веков, игра света и теней. Эти изображения позволяют заглянуть в столь далёкое время, увидеть облик города почти двухвековой давности.

Ранние изображения столицы: кто был пионером

Общепринятая версия приписывает создание первых киевских фотоснимков британскому мастеру Роджеру Фэнтону. Он — известный фотограф, прославившийся снимками с Крымской войны и по праву считающийся одним из первых военных фотохудожников мира. В 1852 году Фэнтон прибыл в Киев по заказу Чарльза Виньоля — инженера, возводившего Николаевский цепной мост, первый постоянный мост через Днепр. От Фэнтона требовалось запечатлеть процесс и завершение стройки.

Тем не менее исследования показывают, что фактически первые снимки моста и окрестностей появились раньше. Художник и гравёр Джон Борн, работавший с Виньолем, в 1847 году создал гравюру моста, а уже в ноябре 1848 года сделал фотографию с высокого холма в районе Аскольдовой могилы — один из самых ранних сохранившихся кадров. Но работы Борна долго оставались в тени и не получили должной исторической оценки.

Цепной мост в Киеве на фото Борна

Образы Киева глазами Роджера Фэнтона

Фэнтон запечатлел разные этапы строительства мостового сооружения — подъём цепей, металлические фермы, укрепления на берегах Днепра. На одном из островов будущей предмостовой слободки он обратил внимание на городской пейзаж. Наиболее известна его панорама Киево-Печерской лавры, где видны монастырские стены и церкви, а у берега — ряды кирпичных блоков, что свидетельствовало о развитии кирпичного производства вдоль Днепра.

Цепной мост в Киеве на фото Фэнтона

Цепной мост в Киеве на фото Фэнтона

Особое место в творчестве Фэнтона занимает вид на Андреевскую церковь. Фотограф запечатлел улицу Андреевскую с доходным домом, сохранившимся до наших дней по адресу Сагайдачного, 29/3. Этот дом — яркий пример позднего классицизма и послепожарной застройки Подола, а в 1990-х годах подвал в нём занимал Киевский театр марионеток.

Контрактовая площадь в Киеве на фото Фэнтона

Также Фэнтон сделал снимок Контрактовой площади с повозкой и лошадьми на фоне зданий Александровской улицы (ныне улица Сагайдачного). Его панорама Подола, снятая с высоты старого города, — одна из первых панорамных фотографий центральной части Киева середины XIX века.

Андреевская церковь на фото Фэнтона

Следующие шаги в киевской фотографии

В конце 1850-х — начале 1860-х годов столицу посетили другие фотографы. Среди них — Юзеф Чехович из Витебской губернии, который с 1858 по 1860 год сделал множество важных снимков: с вершины Лавры, первые крупные кадры Майдана Независимости (тогда — Крещатецкой площади), Софийского собора и многих других знаковых мест. Чехович также заснял действующий цепной мост и малоизвестные строения слободок, среди которых примечателен белёный двухэтажный дом, роль которого остаётся загадкой.

Киевская Лавра на фото Чеховича

Рост популярности фотографии в Киеве

С конца 1860-х годов фотография стала постепенно обретать популярность в Киеве. В 1865 году на пересечении Крещатика и Прорезной открылась одна из первых известных мастерских — ателье художника и фотографа университетского происхождения Франца де Мезера. Позже к его ученикам присоединились новые мастера, появились фотосалоны и в Печерской лавре. К началу XX века искусство фотографии стало массовым явлением, доступным широко. Появилась портретная съёмка, а фототехника значительно улучшилась и ускорилась.

Цепной мост в Киеве на фото де Мезера

Крещатик на фото де Мезера

Путь фотографии в Киеве — это история о превращении в новую форму искусства и ремесла, о техническом прогрессе и изменениях в восприятии. Сегодня фотографии столицы — привычное окружение, но именно удивительный маршрут развития фотоискусства напоминает нам о ценности момента и бесконечной связующей нити времён.

