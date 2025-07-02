Эти чугунные львы появились в Киеве более 120 лет назад: сколько их осталось сегодня и где они прячутся (фото)

Среди исторических памятников Киева особое место занимают уникальные чугунные фонтаны — произведения искусства конца XIX века, более 120 лет украшают столичные парки и скверы.

Фонтаны Термена — это уникальная историческая достопримечательность Киева, которая сочетает в себе как практическую функцию, так и декоративную красоту. Они были изготовлены из чугуна на Киевском машиностроительном заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах по проекту архитектора Александра Шиле, вдохновленным знаменитым парижским фонтаном с площади Вогезов.

Алексей Термен, выпускник Технологического института в Санкт-Петербурге, переехал в Киев, где основал машиностроительный завод, производивший котлы, насосы, фильтры и другое оборудование, в том числе фонтаны для города. Стоимость каждого фонтана в то время составляла 6 тысяч рублей, что было внушительной суммой, но эти инвестиции полностью оправдали себя, поскольку фонтаны не только украшали город, но и выполняли практическую функцию — снабжали киевлян водой для бытовых нужд за символическую плату.

Алексей Термен и киевские фонтаны

Первый фонтан Термена появился еще в 1872 году на Европейской площади (тогда Царской), а впоследствии было изготовлено семь идентичных фонтанов, которые установили на разных площадях и в парках Киева. Конструкция фонтанов отличается особой устойчивостью благодаря специально разработанным чугунным ножкам, а дизайн в виде чаши-цветка с маскаронами львов гармонично сочетает европейские традиции с архитектурным стилем Киева конца XIX века.

Эти фонтаны имеют форму чаши, украшенной львиными головами, из которых лилась вода. Сверху расположены головы львов в образе человека. Согласно городской легенде, мастера литейного цеха завода Термена придали фонтанам человеческие черты, создав карикатурный образ своего скандального начальника — мастера по прозвищу "Фараон". Когда он вернулся из командировки, фонтаны уже были в производстве, и судиться по этому поводу было бесполезно.

Так злобные человеческие лица увековечились в металле и стали частью киевского ландшафта. Всего было 8 фонтанов, но до наших дней сохранилось семь – пять больших и два малых.

Отделка фонтана Термена

Отделка фонтана Термена

Фонтан в Мариинском парке

Особо стоит отметить фонтан в Мариинском парке, который установили около 1900 года. Парк сам по себе является историческим и культурным памятником, а фонтан Термена придает ему особый шарм и является любимым местом для прогулок киевлян и гостей города.

Какие фонтаны Термена сохранились сегодня?

На сегодняшний день в Киеве сохранилось семь фонтанов Термена, которые можно увидеть в разных локациях города. Основные из них расположены в:

Мариинском парке;

Городскому саду;

сквере у Золотых Ворот;

Фонтан в сквере у Золотых Ворот

сквере перед театром имени Ивана Франко;

сквере на улице Олеся Гончара (фонтан, перенесенный с Софийской площади).

Кроме того, есть несколько меньших фонтанов в:

сквере "Полицейский сад" по улице Ивана Федорова (территория бывшего завода Термена);

Фонтан в сквере "Полицейский сад"

скверике на улице Владимирской;

на аллее между Софийским и Михайловским соборами;

на закрытой территории Мариинского дворца (два малых фонтана).

Малый фонтан на территории Мариинского дворца

Эти фонтаны являются важным историческим и архитектурным наследием Киева, сохраняющими дух города конца XIX — начала XX века.

Значение фонтанов Термена для Киева

Сегодня фонтанам Термена более 120 лет, и они остаются важной частью исторического облика Киева, сохраняя связь между прошлым и современностью, а также напоминая о развитии городского водопровода и инженерной мысли конца XIX — начала XX века. Они являются не только архитектурным украшением, но и символом индустриального прогресса Киева того времени.

Ранее "Телеграф" рассказывал о таинственном саду вблизи Днепра в Киеве. Это уникальное арт-пространство, где природная красота базальтовых столбов гармонично сочетается с авторскими скульптурами и сказочным фонтаном.