Совершенно другой Киев: появилось видео о том, как выглядела украинская столица 15 лет назад

Рассказываем, каким был Киев полтора десятилетия назад и что изменилось с тех пор

В это сложно поверить, но в 2010 году Киев был совсем другим город. Это была столица, которая все еще переживала последствия мирового финансового кризиса 2008 года, но уже готовилась к одному из самых важных событий в своей современной истории — чемпионату Европы по футболу 2012 года.

В социальных сетях появилось видео, которое перенесло пользователей в прошлое и показало, каким был Киев 15 лет назад. Кадры 2010 года могут вызвать приступ ностальгии, если вы узнаете знакомые места, но в совершенно ином виде — без современных торговых центров, обновленных фасадов и привычной сегодня инфраструктуры. "Телеграф" решил рассказать об этом подробнее.

Архитектурный облик: между советским наследием и новыми амбициями

Киев 2010 года — это город контрастов. Центральные улицы все еще сохраняли характерную архитектуру советского периода, но уже появлялись первые признаки современного строительного бума. Крещатик выглядел более скромно — без сегодняшнего обилия стеклянных фасадов и люксовых магазинов.

Подол оставался преимущественно историческим районом с низкой застройкой, где между старинными домами ходили трамваи. Многие здания в центре города требовали реставрации, а фасады домов на главных улицах часто были потемневшими от времени и городской пыли.

Транспорт: эпоха маршруток и старого метро

Транспортная система 2010 года кардинально отличалась от сегодняшней. По городу курсировали преимущественно маршрутные такси — небольшие микроавтобусы, которые были основным видом общественного транспорта наряду с троллейбусами и автобусами старого образца.

Метро в Киеве

Метрополитен состоял всего из 33 станций, и многие из них выглядели именно так, как их построили в советское время — без современных указателей и системы навигации. Вагоны метро были преимущественно старые, а пассажиропоток, хотя и значительный, не достигал сегодняшних масштабов.

Торговля и развлечения: скромные масштабы

Торговых центров было значительно меньше, и они были скромнее по размерам и ассортименту. "Глобус", "Караван" и несколько других ТРЦ составляли основу современной торговли, но большинство киевлян все еще делали покупки на рынках — Житнем, Демеевском, в многочисленных мини-рынках по всему городу.

Ресторанная сцена была менее разнообразной. Кафе и рестораны концентрировались в основном в центре города, а районы спального типа довольствовались небольшими закусочными и столовыми.

Ул. Большая Васильковская

Технологии: на пороге цифровой революции

2010 год — это время, когда смартфоны только начинали завоевывать популярность, интернет был медленнее, а социальные сети находились в стадии активного развития. Wi-Fi был доступен далеко не везде, и многие кафе гордо размещали наклейки о наличии беспроводного интернета как о значительном преимуществе.

Вид на отель "Украина"

Социальная атмосфера: между надеждами и неопределенностью

2010 год был особенным для Киева — город готовился принять Евро-2012, что вселяло оптимизм и ожидание перемен. Повсюду велись подготовительные работы: реконструировались дороги, обновлялась инфраструктура, строился новый терминал в аэропорту "Борисполь".

Старый терминал аэропорта "Борисполь"

В то же время в воздухе чувствовалась некоторая неопределенность. Украина переживала сложный период: экономические трудности после кризиса, политическая нестабильность.

Подготовка к Евро-2012: город в ожидании перемен

Самой заметной особенностью Киева 2010 года была подготовка к чемпионату Европы по футболу. Везде велись строительные работы: реконструировался НСК "Олимпийский", строились новые гостиницы, обновлялись дороги и тротуары.

Реконструкция НСК "Олимпийский"

Эта подготовка придавала городу особую атмосферу ожидания. Киевляне верили, что Евро-2012 станет поворотным моментом, который выведет столицу на новый уровень развития.

Зеленые зоны: нетронутая природа

Парки и скверы города выглядели более естественно и менее "причёсано", чем сегодня. Гидропарк, Мариинский парк, Володимирская горка сохраняли свой исторический облик без современных игровых площадок и фитнес-зон.

Оглядываясь назад, можно сказать, что тот Киев был последним "спокойным" вариантом украинской столицы перед бурными событиями последующих лет. Они кардинально изменили не только внешний облик города, но и его дух, превратив город в совершенно другую столицу — более современную, европейскую, но и более сложную.

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