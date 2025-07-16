Появилось редкое фото одной из старейших киевских улиц: как она выглядела тогда и сейчас

Мощеные дороги, дореволюционные балконы, легендарные автомобили и историческое ограждение больницы создают уникальный портрет столицы, каким его помнят старшие поколения киевлян

Фотография способна остановить время и сохранить моменты, которые становятся частью городской памяти. Яркий тому пример — один из таких снимков, запечатлевший одну из улиц столицы в те времена, когда Киев только формировал свой современный облик.

На этом архивном фото, которым поделился Александр Горбунов — хорошо знакомая многим киевлянам улица Шелковичная в самом сердце столицы. Слева тянутся характерные здания старого Киева, а справа, за высоким кирпичным ограждением с коваными элементами, — территория легендарной Александровской (ныне — Киевская городская клиническая) больницы.

Символы города — в каждом кадре

Шелковичная — одна из старейших улиц Киева, история которой насчитывает более двух веков. Несмотря на бурное развитие города, она во многом сохранила атмосферу старого Киева. Именно такие мощёные дороги, аккуратные балконы дореволюционных домов и спокойствие аллей создают неповторимый колорит, узнаваемый с первого взгляда.

На переднем плане — типичный советский двор: дети играют на улице, неподалеку припаркованы легендарные "Жигули" и "Волга". Подобные автомобили в 1970–80-х годах были неотъемлемой частью городских пейзажей.

Фото: Александр Горбунов

Александровская больница — больше чем лечебница

Правая сторона снимка ограждена знаменитой кирпичной стеной с кованым забором — это историческое ограждение Александровской больницы, основанной еще в конце XIX века. Учреждение и сегодня является одним из главных медицинских центров города. Это не просто медицинский комплекс, а настоящий архитектурный и исторический символ Киева. "Телеграф" уже рассказывал о лечебнице, сегодня она переименована в Свято-Михайловскую клиническую больницу.

Как меняется город

Современная Шелковичная сильно изменилась, но все еще хранит дыхание истории. Город динамично развивается, многие улицы приобретают современный облик, появляются новые здания и инфраструктура. Однако старинные ограждения и здания, попавшие в этот кадр, остаются свидетелями того, каким был Киев более чем 40 лет назад.

Современный вид места с предыдущего фото

Сегодня на Шелковичной можно увидеть, как гармонично сочетаются историческое наследие и современность. Старые дома соседствуют с обновленными фасадами, а историческая планировка улицы сохраняется, несмотря на все изменения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что было на месте известного недостроя в Киеве еще 100 лет назад. Во второй половине XIX века город стремительно развивался, но пожары оставались одной из самых больших угроз.