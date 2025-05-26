Как выглядел первый трамвай Киева: история "конки" (фото)

Поездка из Подола в центр занимала примерно 30 минут

В конце XIX века по улицам Киева начал курсировать конный трамвай, или "конка". Это был первый регулярный общественный транспорт, который стал настоящей революцией для жителей.

"Телеграф" рассказывает об истории конного трамвая в столице. Он появился в Киеве в 1891 году — именно тогда была открыта первая линия.

Вагоны тянули один или два коня, в зависимости от маршрута и количества пассажиров. Внутри салон выглядел довольно просто: скамьи вдоль стен, открытая водительская кабина и обязательный кондуктор. Вагон имел деревянную конструкцию, открытые окна и небольшую платформу для входа.

В вагоны вмещалось до 20 пассажиров. Лошадь могла тянуть вагон всего несколько часов в день, поэтому в трамвайных парках работали десятки животных.

Маршруты пролегали по главным улицам — от Подола до центра и дальше на окраине. Рельсы прокладывали прямо по брусчатке.

На фото из архивов можно увидеть, как выглядели трамваи.

Конный трамвай. Фото архивные

История конного трамвая длилась недолго: уже в 1892 году в Киеве начали запускать первые электрические трамваи, и столица стала первым городом в Российской империи, где появился электротрамвай. Однако некоторое время конки еще работали параллельно с электротранспортом, пока не были полностью вытеснены.

Интересно знать: один из первых маршрутов конного трамвая проходил от Контрактовой площади до Крещатика, а сама поездка длилась примерно 30 минут — в зависимости от количества пассажиров и настроения лошадей.

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