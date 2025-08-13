Вы такой не пробовали, но и не стоит: редкая ягода заполоняет Одессу (фото)

Ягоды оказывают особое действие на организм человека

Не ешьте эти ягоды в Одесской области — они условно съедобны и в больших количествах могут навредить. Какие и волчьи ягоды в лесу, на склонах Куяльницкого лимана выросло растение с заманчивыми плодами. Она похожа на малину, но это — двухколосковая ефедра.

В НПП "Куяльницкий" предупреждают — это растение из списка региональных редких видов Одесщины и еще нескольких областей оказывает возбуждающее действие. Более того, она содержит алкалоид эфедрина, вещества, которое кроме медицинского применения может быть использован при изготовлении наркотиков. Эфедра славится своими лечебными свойствами именно благодаря эфедрину, который действует похоже на адреналин.

Эфедра двухколосковая укрыла склоны

Эфедра двухколосковая обильно растет

Красные ягоды эфедры лежат прямо на земле. Внешне они напоминают малину. Начинают обильно расти они с июля. С ботанической точки зрения это шишкоягоды или соплодия. Растет такое растение только в степи.

Красные ягоды эфедры

Ягоду иногда называют степной малиной

Шишкоягоды эфедры не только привлекательны, но и съедобны и даже имеют сладковатый вкус. Но оказывают возбуждающее действие из-за алкалоида эфедрина и поэтому их не следует потреблять в больших количествах.

Фото: Калашник К.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как распознать некачественную малину. Кроме плесени, есть и другие признаки.