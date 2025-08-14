В Украине начали массово "цвести" водоемы: чем это опасно для рыб и людей (видео)

Экологи и медики объяснили, что скрывается за "цветением" воды и насколько оно опасно

В летний период многие замечают "цветение" водоемов — поверхность воды приобретает зеленый цвет, появляются пятна и неприятный запах. Такое изменение может быть опасным.

Вызвано "цветение" водоемов массовым размножением цианобактерий. Возникает оно в стоячих или медленнотекучих водоемах в жару. Но не только высокая температура и солнце способствуют "цветению", но и переизбыток азота и фосфора — они попадают в воду со стоками, канализацией, удобрениями.

Вода в таких водоемах становится непрозрачной, в ней уменьшается содержание кислорода, что может угрожать рыбе и животным. Однако стоит знать – "цветение" водоемов процесс естественный, хотя и не очень приятный внешне.

Чтобы водоем не зеленел, в Киеве используют несколько способов борьбы с цианобактериями. Тестировали их на озере Вера (количество цианобактерий сократилось почти вдвое), озере Жандарка и искусственном водоеме по ул. Вахтанга Кикабидзе.

Купаться в зеленой воде не стоит, как и подпускать питомцев. Ветеринары предупреждают, цианобактерии (голубовато-зеленые водоросли) продуцируют токсины, которые являются смертельными для животных. Достаточно нескольких глотков, чтобы у собаки начались судороги, рвота и отказ дыхания.

Когда "цветет" море — что это значит

В последние недели жители Одессы и отдыхающие на пляжах наблюдают значительное скопление водорослей, которые волнами прибивают к побережью. Вода в прибрежной зоне приобретает зеленый, грязно-желтый или даже коричневый оттенок. Это не цианобактерия, а водоросли из рода ульва. Сами по себе они не вредны, но об этом их гниение пользы не приносит.

Государственные инспекторы проверили пробы морской воды. Выявили превышение норм:

Взвешенные вещества — в 1,5 раза больше нормы. Это усугубляет прозрачность, уменьшает проникновение света и влияет на фотосинтез.

— в 1,5 раза больше нормы. Это усугубляет прозрачность, уменьшает проникновение света и влияет на фотосинтез. Азот аммонийный – в 5,5 раза больше нормы. Это токсическое соединение, которое появляется при разложении органики. Она опасна для водных организмов, особенно при жаре и низком уровне кислорода, и может приводить к замору рыбы.

Избыток питательных веществ способствует эвтрофификации — так называемому "цветению" моря. Оно сопровождается дефицитом кислорода, ухудшением состояния морской экосистемы и рисками для отдыхающих. Проглатывать такую воду точно не стоит не только собакам, но и людям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за нехватки кислорода в реках уменьшается количество видов рыбы. Редкие обитатели водоемов гибнут.