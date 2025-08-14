Жара ударит по Украине с новой силой. Когда украинцам к этому готовиться (карта)

В некоторых регионах задержатся дожди

Жара в Украине ударит с новой силой за несколько недель до осени. 17 августа это почувствует большинство регионов Украины.

"Телеграф", ссылаясь на данные Укргидрометцентра, расскажет, какой будет погода в Украине. А также где ждать осадков.

Жарче всего будет на Херсонщине — дневные температуры достигнут +35…+37°C. Почти столь же жаркой станет Запорожская область с показателями до +35°C днем. Ненамного прохладнее будет на Днепропетровщине – там термометры покажут +32…+34°C.

В центральных областях жара также даст о себе знать. В Киевской, Черкасской и Полтавской областях дневная температура поднимется до +30…+32° C. Похожие показатели ожидаются в Кировоградской и Винницкой областях — +27…+30°C.

Немного прохладнее будет на западе страны. Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области почувствуют +23…+28°C днем. На Волыни и Ровенской области дневные температуры составят +22…+25°C.

Северные регионы будут иметь самую комфортную погоду. В Черниговской и Сумской областях днем будет +23…+26°C, а в Житомирской области — +22…+24°C.

Погода в Украине 17 августа

Ночные температуры будут колебаться от +15…+17°C на западе и севере страны до +19…+21°C в южных и восточных регионах.

Что касается осадков, то дожди пройдут преимущественно в западных областях — Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской, а также северных областях. Облачная погода ожидается в Житомирской, Винницкой и частично в Киевской областях. В других регионах будет держаться солнечная погода с небольшой облачностью.

