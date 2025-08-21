Легендарная Хортица сгорает на глазах, а экс-руководителю угрожают: что происходит в заповеднике

Почему на Хортице так часто пылает и за что угрожали экс-гендиректору заповедника

Хортица может исчезнуть навсегда. Легендарный заповедник охватывает пожар один за другим — только за последнюю неделю выгорело более 40 гектаров уникального леса. Огонь загорался в нескольких местах одновременно, а спасатели едва успевали его тушить.

Эксгендиректор заповедника Константин Сушко призывает власти срочно вмешаться в ситуацию. "Телеграф" выяснял, почему на острове регулярно загораются пожары, кто за это отвечает и могут ли это быть умышленные поджоги.

За неделю выгорело почти 45 гектаров заповедника

20 августа в 11:30 на территории Национального заповедника "Хортица" начался масштабный пожар. Горела лесная подстилка, сухая трава и заросли сразу в трех местах. Это очень усложнило работу спасателей.

Самая большая проблема была в том, что до некоторых мест пожарные машины просто не могли добраться. Остров весь в холмах, поэтому техника застряла. Жара и сильный ветер только усугубляли ситуацию — огонь расходился очень быстро. Пришлось привлекать коммунальные службы для подвоза воды.

Пожарные использовали дроны для воздушного мониторинга. Это помогло выявить все очаги возгорания и скоординировать работу спасателей. В конце концов, пожар удалось локализовать. Всего выгорело более 40 гектаров леса.

Пожар на Хортице

Работа пожарных

ГСЧСники использовали дроны

Пожар локализовали

Горела сухая трава и лесная подстилка

Однако это уже не первый масштабный пожар за последнее время. Только 17 августа на Хортице сгорело еще 4,5 гектара. И снова в трех местах одновременно. Тогда к тушению привлекли 80 спасателей. Кроме того, эксгендиректор заповедника Константин Сушко сообщает, что 18 августа выгорело около 100 гектаров.

"Хортица сгорит вся!" — предупреждает эксгендиректор

Экс-гендиректор Национального заповедника "Хортица" (2005-2007), писатель, автор 12 книг о легендарном острове, лауреат премии имени Ивана Франко, Константин Сушко поделился с "Телеграфом" своими мыслями о проблемах в заповеднике. Он руководил "Хортицей" 12 лет назад, но до сих пор переживает за судьбу острова. Но его активность кому-то, наверное, не нравится, потому что мужчина получил угрозы в свой адрес: "Ты можешь сегодня уже вечера не увидеть, или до утра не доживешь". Константин Сушк не называет имени обидчика, но говорит, что это известный человек. Но обо всем по очереди.

20 августа Константин Сушко написал тревожный пост, облетевший всю сеть:

Дорогие запорожцы, все соотечественники, горит-пылает наша Хортица! Уже какую неделю подряд. Только 18 августа за день сгорело около 100 гектаров. С такими темпами через неделю Хортица сгорит вся! Константин Сушко, экс-гендиректор заповедника "Хортица"

Больше всего Сушко пугает то, что пожары выглядят подозрительно. "Очень пахнет спланированной акцией", — пишет он. Экс-директор считает, что нынешние руководители заповедника не могут ни защитить остров, ни нормально тушить пожар.

Сушко даже написал письмо заместителю министра культуры Татьяне Бережной. Попросил срочно прислать в Запорожье специалистов, потому что ситуация критическая.

Люди подозревают сговор

Под постами Сушки запорожцы пишут, что пожары выглядят очень подозрительно. Многие считают, что кто-то специально поджигает лес.

"Сгорит лес, пожар очистит территорию для строймайдана. Дешево и сердито?", — пишет одна из пользовательниц. Она намекает на планы постройки на острове.

Другие тоже упоминают о "заказных пожарах". "Такие начались с лета 2014 года и понятно, кто заказчики", — добавляет еще одна женщина.

Некоторые даже вспоминают слухи о предстоящем развлекательном парке:

Кто сейчас отвечает за заповедник

Национальный заповедник "Хортица" подчиняется Министерству культуры и информационной политики. Сейчас заповедником руководит Валерий Шевченко – он исполняет обязанности генерального директора.

В заповеднике работает более 150 человек, в том числе 29 научных сотрудников в семи отделах. Казалось бы, персонала достаточно для того, чтобы следить за островом площадью 23 квадратных километра.

Но пользователи соцсетей критикуют работу нынешнего руководства. Один из комментаторов вспоминает лучшие времена: "В 2017 году было 85 возгораний на острове, но служба режима тогда справилась. А сейчас с организацией службы беда".

Сушко в своем сообщении в Фейсбуке прямо обвиняет руководство в несостоятельности: "Нынешнее руководство заповедника не способно ни с пожарами бороться, ни вообще заботиться о самой выдающейся в Украине заповедной ячейке".

"Телеграф" обратился за комментарием к пресс-службе заповедника. Ответ обнародуем впоследствии.

Что теряем вместе с лесом

Хортица – это самый большой остров на Днепре, который расположен прямо в центре Запорожья. Представьте себе огромный остров протяженностью 12 километров – это почти как от одного конца города к другому.

Но главное не размеры, а то, что этот остров — настоящая колыбель украинского казачества. Именно здесь в XVI-XVIII веках жили запорожские казаки, строили укрепления и спускали на воду свои знаменитые чайки для морских походов. Здесь формировались те традиции и дух, который позже стал основой украинской идентичности.

Природа на Хортице тоже уникальна. После того как построили дамбы и затопили днепровские пороги, только этот остров сохранил тот вид, который имели берега Днепра веками. Здесь растут дубы в возрасте по 200-300 лет, сохранилась настоящая степь с редкими растениями. Живут здесь и звери, и птицы – более 200 видов пернатых, многие из которых занесены в Красную книгу.

Археологи обнаружили на острове более 100 древних памятников. Есть здесь и стоянки первобытных людей в возрасте 40 тысяч лет, и скифские курганы, и казацкие зимовщики. Можно сказать, что Хортица – это живая книга украинской истории под открытым небом.

В 1965 году остров сделали заповедником, а в 1993 он получил статус национального. Сейчас здесь работает музей казачества, восстановлена Запорожская Сечь. Ежегодно сюда приезжают более 100 тысяч туристов со всего мира. Хортицу даже включили в "Семь чудес Украины".

Но это уникальное наследие под угрозой. Самая большая проблема — пожары, регулярно уничтожающие лес и степь. Большинство из них возникает из-за человеческой неосторожности, но факт умышленных поджогов пока тоже нельзя исключить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне попали по заповеднику "Хортица". Экологи показали фото последствий удара.