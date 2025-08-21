Легендарна Хортиця згорає на очах, а екскерівнику погрожують: що діється в заповіднику

Чому на Хортиці так часто палає і за що погрожували ексгендиректору заповідника

Хортиця може зникнути назавжди. Легендарний заповідник охоплюють пожежі одна за одною — тільки за останній тиждень вигоріло понад 40 гектарів унікального лісу. Вогонь спалахував в кількох місцях одночасно, а рятувальники ледве встигали його гасити.

Ексгендиректор заповідника Костянтин Сушко закликає владу терміново втрутитися в ситуацію. "Телеграф" з'ясовував, чому на острові регулярно спалахують пожежі, хто за це відповідає і чи можуть це бути навмисні підпали.

За тиждень вигоріло майже 45 гектарів заповідника

20 серпня о 11:30 на території Національного заповідника "Хортиця" почалася масштабна пожежа. Горіла лісова підстілка, суха трава та чагарники відразу в трьох місцях. Це неабияк ускладнило роботу рятувальників.

Найбільша проблема була в тому, що до деяких місць пожежні машини просто не могли дістатися. Острів весь у балках та пагорбах, тому техніка застрягала. Спека та сильний вітер тільки погіршували ситуацію — вогонь розходився дуже швидко. Довелося залучати комунальні служби для підвозу води.

Пожежники використали дрони для повітряного моніторингу. Це допомогло виявити всі осередки загоряння та скоординувати роботу рятувальників. Зрештою пожежу вдалося локалізувати. Загалом вигоріло більше ніж 40 гектарів лісу.

Проте це вже не перша масштабна пожежа за останній час. Тільки 17 серпня на Хортиці згоріло ще 4,5 гектара. І знову в трьох місцях одночасно. Тоді до гасіння залучили 80 рятувальників. Крім того, ексгендиректор заповідника Костянтин Сушко повідомляє, що 18 серпня вигоріло майже 100 гектарів.

"Хортиця згорить уся!" — попереджає ексгендиректор

Ексгендиректор Національного заповідника "Хортиця" (2005-2007), письменник, автор 12 книг про легендарний острів, лауреат премії імені Івана Франка, Костянтин Сушко поділився з "Телеграфом" своїми думками щодо проблем у заповіднику. Він керував "Хортицею" 12 років тому, але досі переживає за долю острова. Але його активність комусь, мабуть, не подобається, бо чоловік отримав погрози на свою адресу: "Ти можеш сьогодні вже вечора не побачити, або ж до ранку не доживеш". Пан Констянтин не називає імені кривдника, але каже, що це відома людина. Та про все по черзі.

20 серпня Костянтин Сушко написав тривожний пост, який облетів всю мережу:

Дорогі запоріжці, усі співвітчизники, горить-палає наша Хортиця! Уже який тиждень поспіль. Лишень 18 серпня за день згоріло близько 100 гектарів. З такими темпами за тиждень Хортиця згорить уся! Костянтин Сушко, ексгендиректор заповідника "Хортиця"

Найбільше Сушка лякає те, що пожежі виглядають підозріло. "Дуже пахне спланованою акцією", — пише він. Ексдиректор вважає, що нинішні керівники заповідника не можуть ні захистити острів, ні нормально гасити пожежі.

Сушко навіть написав листа заступниці міністра культури Тетяні Бережній. Попросив терміново прислати до Запоріжжя спеціалістів, бо ситуація критична.

Люди підозрюють змову

Під постами Сушка запоріжці пишуть, що пожежі виглядають дуже підозріло. Багато хто вважає, що хтось спеціально підпалює ліс.

"Згорить ліс, пожежа очистить територію для будмайдана. Дешево і сердито?", — пише одна з користувачок. Вона натякає на плани будівництва на острові.

Інші теж згадують про "заказні пожежі". "Такі почалися з літа 2014 року і зрозуміло хто замовники", — додає ще одна жінка.

Дехто навіть згадує чутки про майбутній розважальний парк:

Хто зараз відповідає за заповідник

Національний заповідник "Хортиця" підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики України. Зараз заповідником керує Валерій Шевченко — він виконує обов'язки генерального директора.

У заповіднику працює понад 150 людей, серед них 29 наукових співробітників у семи відділах. Здавалося б, персоналу достатньо для того, щоб стежити за островом площею 23 квадратні кілометри.

Але користувачі соцмереж критикують роботу нинішнього керівництва. Один з коментаторів згадує кращі часи: "У 2017 році було 85 загорянь на острові, але служба режиму тоді справилася. А зараз з організацією служби біда".

Сушко у своєму дописі в Фейсбук прямо звинувачує керівництво у неспроможності: "Нинішнє керівництво заповідника не здатне ні з пожежами боротися, ні взагалі опікуватись найвизначнішим в Україні заповідним осередком".

"Телеграф" звернувся за коментарем до пресслужби заповідника. Відповідь оприлюднимо згодом.

Що втрачаємо разом з лісом

Хортиця — це найбільший острів на Дніпрі, який розташований прямо в центрі Запоріжжя. Уявіть собі величезний острів довжиною 12 кілометрів — це майже як від одного кінця міста до іншого.

Але головне не розміри, а те, що цей острів — справжня колиска українського козацтва. Саме тут у XVI-XVIII століттях жили запорозькі козаки, будували свої укріплення та спускали на воду свої знамениті чайки для морських походів. Тут формувалися ті традиції і той дух, який пізніше став основою української ідентичності.

Природа на Хортиці теж унікальна. Після того як побудували дамби і затопили дніпровські пороги, тільки цей острів зберіг той вигляд, який мали береги Дніпра століттями. Тут ростуть дуби віком по 200-300 років, зберігся справжній степ з рідкісними рослинами. Живуть тут і звірі, і птахи — понад 200 видів пернатих, багато з яких занесені до Червоної книги.

Археологи знайшли на острові понад 100 стародавніх пам'яток. Є тут і стоянки первісних людей віком 40 тисяч років, і скіфські кургани, і козацькі зимівники. Можна сказати, що Хортиця — це жива книга української історії під відкритим небом.

У 1965 році острів зробили заповідником, а в 1993-му він отримав статус національного. Зараз тут працює музей козацтва, відбудована Запорозька Січ, є скіфський стан. Щороку сюди приїжджає понад 100 тисяч туристів з усього світу. Хортицю навіть включили до Семи чудес України.

Але ця унікальна спадщина під загрозою. Найбільша проблема — пожежі, які регулярно знищують ліс і степ. Більшість з них виникає через людську необережність, але факт навмисних підпалів наразі теж не можна виключити.

