Штабы раздуты и полно СЗЧ. Кого из военных лишат выплат, а кому — "накинут" сверху

В Раде хотят провести ревизию того, что получает армия

Требование военных поднять минимальную выплату и "боевые" (сейчас это 30, 50 и 100 тысяч в зависимости от задач и удаленности от линии фронта) столкнулось с нехваткой средств в госбюджете. При этом проблема возникла не только из-за финансов, но и организационных моментов.

Об этом сайту "Телеграф" стало известно из разговоров с депутатами Верховной Рады. Однако шанс решить вопрос поднятия выплат военным положительно есть.

Больше читайте в публикации: "Как у охранника в АТБ: в Раде рассказали, когда планируется повышение зарплат военным"

Как объясняет один из нардепов-мажоритарщиков, повышение зарплат военным пока не планируется, потому что это сложный вопрос.

– А откуда повышать? Штабы раздуты, СЗЧшников полно, реформы войска нет, а генералы только дай-дай. Плюс комитет по нацбезопасности не перезапущен, – говорит он "Телеграфу".

Средств нет и на то, чтобы нормально закрыть до конца года все текущие выплаты, говорит в комментарии "Телеграфу" народный депутат от фракции "Голос", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Соломия Бобровская.

— Потянем ли мы это повышение? На сколько должно быть это повышение? Кому платить, что? Надо сначала сделать хотя бы ревизию того, что получает сейчас армия. Кто получает 100 тысяч, сколько у нас людей? Эта информация закрыта. Поэтому, чтобы принять это решение, нужно получить много справок и все взвесить, — объясняет член комитета ВР по нацбезопасности и обороне, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский.

К примеру, по словам нардепа-"слуги" Руслана Горбенко, финансовым ресурсом для повышения денежного довольствия могут стать как раз зарплаты, сэкономленные на СЗЧ (бойцах, самовольно оставивших воинскую часть. — Ред.).

— Мы понимаем, что в бюджете предусмотрены выплаты этим категориям: денежное обеспечение плюс доплаты. В среднем это получается 50 тысяч гривен (денежное довольствие 20 тысяч и доплаты 30 тысяч). 50 тысяч гривен умножить на 250 тысяч СЗЧ, это примерно 12,5 миллиарда гривен в месяц. То есть, мы понимаем, что есть не используемый денежный запас на повышение, — пояснил "Телеграфу" нардеп.

Напомним, "Телеграф" писал, что указом №433/2025 президент Владимир Зеленский поручил увеличить выплаты военным в бюджетной декларации на 2026-2028 годы.