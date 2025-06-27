Военным могут увеличить зарплаты: новое решение Зеленского вызвало споры украинцев

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить выплаты военным в бюджетной декларации на 2026-2028 годы. Он ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №433/2025 опубликован на сайте президента. Согласно тексту документа, Кабинету министров постановлено определить в 2026-2028 гг. основным приоритетом Государственного бюджета Украины финансирование по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, в тексте говорится, что необходимо проработать вопрос об увеличении денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских. Будут приняты меры по обеспечению выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели лиц, а также их смерти в результате ранения, полученного в период военного положения.

В 2026-2028 годах Кабмин должен информировать Аппараты СНБО ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины, в частности, государственных целевых оборонных программ.

Украинцы отреагировали на это. Такое решение вызвало негодование.

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