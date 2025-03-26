Миллион гривен за "контракт 18-24". Полковник ВСУ объяснил, почему эта идея возмутила военных

Норму о выплате миллиона гривен следует распространить и на другие группы военных

Украинские власти допустили ошибку, откладывая принятие мобилизационного законодательства на май 2024-го. А теперь попытка привлечь в ряды ВСУ по контракту юношей 18-24 лет несправедлива в отношении других военных.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал полковник ВСУ, нардеп-мажоритарщик из Черкасской области, член группы "За будущее" Сергей Рудык. Он объяснил, как власть порождает конфликт между разными категориями военных.

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По его мнению, выплата миллиона гривен за контракты с Минобороны для людей в возрасте от 18 до 24 лет несправедлива в отношении тех военных, которые с 24 февраля 2022 года были добровольцами или призванными по мобилизации через ТЦК.

— Мы говорим о стратегической ошибке властей, которая закон о мобилизации принла только в прошлом году. Если бы мы приняли этот закон весной 2022 года, тогда не было бы проблем с призывом новых людей. А так дали возможность через "Шлях", другие модели уехать за границу огромному количеству людей, а затем приняли законопроект и стали искать дополнительный ресурс, — говорит нардеп.

Он считает, что можно пойти по непопулярному пути, корректируя мобилизационный возраст, а можно стимулировать тех, кто находится вне мобилизационного возраста.

— Что и сделали. Но оно было бы справедливо только в том случае, если бы эту норму распространили на всех. Мы в обществе на ровном месте порождаем конфликт между разными группами служащих людей. Честно было бы распространить эту льготу на всех людей, подпадающих под эту возрастную категорию с первых дней широкомасштабного вторжения. Теоретически это можно сделать. На "Единый марафон" деньги есть, на тысячу Владимира Александровича есть, а на то, чтобы выровнять подходы к идущим служить молодым людям — нет? – говорит Сергей Рудык.

Отвечая на вопрос, есть ли у парламентариев планы повышения финансового обеспечения для всех военнослужащих ВСУ, он отметил, что "не видит желания и огня в глазах своих коллег" на эту тему.

— Как найти средства, когда в парламенте военные законопроекты голосуются крайне редко? Когда только начиналась служба, человек получал две зарплаты: по месту своей основной работы, с которой он был мобилизован, и средства от государства уже от своих воинских частей. Потом первую зарплату перевели в режим желания работодателя. Те компании, которые способны и дальше платить зарплаты мобилизованным сотрудникам, они это делают, но основная масса военных перестала получать эти выплаты, — подытожил нардеп-фронтовик.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Рада ничего не потеряет от мобилизации двух сотен нардепов.