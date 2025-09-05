Штаби роздуті і повно СЗЧ. Кого з військових позбавлять виплат, а кому – "накинуть" згори

В Раді хочуть провести ревізію того, що отримує армія

Вимога військових підняти мінімальну виплату і "бойові" (зараз це 30, 50 і 100 тисяч залежно від завдань і віддаленості від лінії фронту) наштовхнулася на нестачу коштів у держбюджеті. При цьому проблема виникла не тільки через фінанси, а й організаційні моменти.

Про це сайту "Телеграф" стало відомо із розмов з депутатами Верховної Ради. Однак шанс вирішити питання підняття виплат військовим позитивно є.

Як пояснює один з нардепів-мажоритарників, підвищення зарплат військовим поки не планується, бо це складне питання.

— А звідки підвищувати? Штаби роздуті, СЗЧшників повно, реформи війська нема, а генерали тільки дай-дай. Плюс комітет з нацбезпеки не перезапущений, – каже він "Телеграфу".

Коштів немає й на те, щоб нормально закрити до кінця року всі поточні виплати, каже в коментарі "Телеграфу" народна депутатка від фракції "Голос", членкиня комітету ВР з нацбезпеки і оборони Соломія Бобровська.

— Чи потягнемо ми це підвищення? На скільки повинно бути це підвищення? Кому платити, що? Треба спочатку зробити хоча б ревізію того, що отримує зараз армія. Хто отримує 100 тисяч, як, скільки у нас людей? Ця інформація закрита. Тому щоб прийняти це рішення, треба отримати багато довідок і все зважити, — пояснює член комітету ВР з нацбезпеки і оборони, нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський.

До прикладу, за словами нардепа-"слуги" Руслана Горбенка, фінансовим ресурсом для підвищення грошового забезпечення можуть стати якраз зарплати, зекономлені на СЗЧ (бійцях, які самовільно залишили військову частину. — Ред.).

— Ми ж розуміємо, що в бюджеті передбачені виплати цим категоріям: грошове забезпечення плюс доплати. В середньому це виходить 50 тисяч гривень (грошове забезпечення 20 тисяч і доплати 30 тисяч). 50 тисяч гривень помножити на 250 тисяч СЗЧ, це приблизно 12,5 мільярдів гривень на місяць. Тобто ми розуміємо, що є грошовий запас на підвищення, який не використовується, — пояснив "Телеграфу" нардеп.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що указом №433/2025 президент Володимир Зеленський доручив збільшити виплати військовим у бюджетній декларації на 2026-2028 роки.