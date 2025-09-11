Настоящий портал в мир предков: где найти 5000-летнюю пещеру, хранящую сокровища трипольцев

Крупнейшая пещера Европы хранит тайны трипольской цивилизации

Глубоко под землей Тернопольщины скрывается настоящая сокровищница древности – гипсовая пещера Вертеба. Расположенная на левом берегу реки Серет, эта уникальная природная достопримечательность стала настоящим порталом в мир наших предков, живших здесь более пяти тысяч лет назад.

В 2004 году здесь был создан первый в Украине подземный музей трипольской культуры. Сегодня каждый посетитель может спуститься в подземные лабиринты карстового происхождения и своими глазами увидеть места, где когда-то жили трипольцы. "Телеграф" рассказывает, где найти уникальную памятку, хранящую традиции и секреты эпохи медно-каменного века.

Вертеба – это крупнейший подземный музей Украины

"Вертеба" – пещера карстового происхождения. Фото — Елена Терен

Пещера Вертеба принадлежит к самым большим в Европе — суммарная протяженность ее ходов составляет более 9 километров. Расположена она в 2 километрах северо-западнее села Бильче-Золотое на Борщевщине, на ровном плато левого берега реки Серет.

Вход в пещеру "Вертеба", фото Елены Терен

Пещеру открыли в 1822 году, среди гипсовых пород. С этого времени она стала центром археологических исследований, которые принесли действительно сенсационные открытия. Вертебу признали геологическим и археологическим памятником общегосударственного значения.

Храм древних трипольцев скрывает тысячелетнюю историю

Инсталляции в пещере "Вертеба". Фото — Елена Терен

По предположению ученых, в течение 600 лет трипольцы использовали пещеру в качестве храма и места временного проживания. Археологи нашли здесь погребение древних людей и многочисленные артефакты, рассказывающие о жизни наших предков.

Летучие мыши в пещере Вертеба. Фото — Елена Терен

Археологические исследования, начавшиеся в XIX веке, продолжаются. Каждая экспедиция приносит новые находки, помогающие еще глубже понять культуру трипольцев.

Посетители музея имеют возможность спуститься в подземные галереи и увидеть настоящие археологические раскопки. В пещере хранятся кристаллы гипса, а на стенках можно разглядеть следы старой культуры.

Инсталляции на трипольскую тематику в пещере "Вертеба". Фото — Елена Терен

Как добраться до пещеры Вертеба

Пещера находится рядом с селом Бильче-Золотое в Чортковском районе Тернопольской области. Самый удобный путь – это дорога через районный центр Чортков.

Автомобилем нужно ехать по трассе М-19 в Чортков, а затем вернуть на дорогу в село Бильче-Золотое. От деревни до пещеры около двух километров пешком или на автомобиле повышенной проходимости.

Общественным транспортом можно добраться рейсовыми автобусами в Чортков, а оттуда — местным транспортом в село. Рекомендуется предварительно согласовать экскурсию с администрацией музея.

В пещере много артефактов трехпольских суток. Фото — Елена Терен

Температура в пещере постоянная – около 10 градусов, поэтому стоит взять теплую одежду. Влажность 96 – 100%. Обувь должна быть удобной и не скользящей, поскольку придется двигаться по подземным тропам.

Трипольцы жили здесь в период расцвета цивилизации. Фото — Елена Терен

Фотосъемка в пещере возможна, но вспышку лучше не использовать, чтобы не повредить древние артефакты или не испугать летучих мышей. Экскурсия длится около часа.

Камень в пещере "Вертеба". Фото — Елена Терен

