"Это какая-то дичь". Украинцев возмутил новый законопроект об отсрочке от мобилизации и ВПО

Законопроект якобы должен решить проблему с жильем для ВПО

Зарегистрированный в Раде законопроект о получении отсрочки для тех, кто поселил у себя людей ВПО изрядно возмутил сеть. Украинцев очень удивила эта инициатива.

Соответствующий законопроект 14037 опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Автор этой инициативы – народный депутат Георгий Мазурашу.

Основной аргумент создания этого законопроекта в том, что внутренне перемещенные лица довольно часто обращаются с жалобами на жилищные проблемы. Поэтому закон предусматривает, что человек, поселяющий у себя от двух человек ВПО может получить отсрочку от службы.

Законопроект об отсрочке от мобилизации за поселение ВПО

При этом пользователи в сети возмущены, ведь считают, что этот законопроект не просто не решит существующие проблемы, но создаст кучу новых. К тому же есть вопросы и у тех, кто и так поселил дома людей со статусом ВПО. Многие украинцы назвали этот законопроект непонятным и бессмысленным.

Некоторые прямо спрашивали: будет ли он освобождать военных от службы тем, кто предоставил жилье ВПО. Было и сообщение о том, что этот закон просто создаст еще одну ветвь для схем уклонения от военной службы и коррупции.

Отметим, что регистрация законопроекта в Верховной Раде не равна его принятию. Сначала новый проект проходит немало стадий чтения, голосования и подписи президента, и только тогда может вступить в силу. К тому же многие законопроекты изменяются в процессе чтения, ведь вносятся определенные правки.

