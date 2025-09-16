"Це якась діч". Українців обурив новий законопроєкт про відстрочку від мобілізації і ВПО

Законопроєкт нібито має вирішити проблему з житлом для ВПО

Зареєстрований у Раді законопроєкт про отримання відстрочки для тих, хто поселив у себе людей з ВПО неабияк обурив мережу. Українців сильно здивувала ця ініціатива.

Відповідний законопроєкт 14037 опубліковано на сайті Верховної ради України. Автор цієї ініціативи — народний депутат Георгій Мазурашу.

Основний аргумент створення цього законопроєкту те, що внутрішньо переміщені особи досить часто звертаються зі скаргами на житлові проблеми. Тому закон передбачає, що людина, яка поселяє у себе від двох осіб ВПО може отримати відстрочку від служби.

При цьому користувачі у мережі обурені, адже вважають, що цей законопроєкт не просто не вирішить існуючі проблеми, а й створить купу нових. До того ж є питання і в тих, хто і так поселив вдома людей зі статусом ВПО. Чимало українців називали цей законопроєкт незрозумілим та безглуздим.

Дехто прямо питав: чи звільнятиме він військових від служби, які надали житло ВПО. Були і повідомлення про те, що цей закон просто створить ще одну гілку для схем ухилення від військової служби та корупції.

Наголосимо, що реєстрація законопроєкту у Верховній Раді не дорівнює його прийняттю. Спочатку новий проєкт проходить чимало стадій читання, голосування та підпис президента, і тільки тоді може набути чинності. До того ж чимало законопроєктів змінюються у процесі читання, адже вносяться певні правки.

