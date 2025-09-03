Палиса заявил об улучшении мобилизации и анонсировал новые решения

Ведется работа, результаты которой скоро представят

Генеральный штаб и Министерство обороны работают над привлечением в армию новых людей. В ближайшее время должен быть представлен план, как это сделать.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Вооруженных сил Украины Павел Палиса в интервью "Суспільному". По его словам, в этом направлении проведен большой объем работы.

И в ближайшее время после прохождения определенных уровней экспертиз, я думаю, они представят свой план работы, план, как это решить. Не хочу спойлерить Павел Палиса

Ситуация с мобилизацией улучшилась

Он добавил, что в течение 3-4 месяцев в Украине наблюдается постоянная положительная динамика в плане мобилизации. Сделан ряд выводов.

Сделали выводы по подходам, по вопросам учета. Относительно оповещения там много моментов, но я вижу реально положительную динамику. Она не так огромна, как бы нам бы этого хотелось, безусловно, но устойчивый прогресс происходит Павел Палиса

Стоит отметить, что, несмотря на улучшение мобилизации, о котором сказал Палиса, людей в Силах Обороны Украины не хватает. Есть проблема сроков службы и ротаций тех, кто давно воюет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что командир батальона Днепр 1 Юрий Береза выступил за мобилизацию с 18 лет — и девушек, и парней. Он заявил, что это вопрос выживания нашего государства. В сети резко отреагировали на его предложение.