Палиса заявил об улучшении мобилизации и анонсировал новые решения
Ведется работа, результаты которой скоро представят
Генеральный штаб и Министерство обороны работают над привлечением в армию новых людей. В ближайшее время должен быть представлен план, как это сделать.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Вооруженных сил Украины Павел Палиса в интервью "Суспільному". По его словам, в этом направлении проведен большой объем работы.
И в ближайшее время после прохождения определенных уровней экспертиз, я думаю, они представят свой план работы, план, как это решить. Не хочу спойлерить
Ситуация с мобилизацией улучшилась
Он добавил, что в течение 3-4 месяцев в Украине наблюдается постоянная положительная динамика в плане мобилизации. Сделан ряд выводов.
Сделали выводы по подходам, по вопросам учета. Относительно оповещения там много моментов, но я вижу реально положительную динамику. Она не так огромна, как бы нам бы этого хотелось, безусловно, но устойчивый прогресс происходит
Стоит отметить, что, несмотря на улучшение мобилизации, о котором сказал Палиса, людей в Силах Обороны Украины не хватает. Есть проблема сроков службы и ротаций тех, кто давно воюет.
