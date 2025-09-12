Были герои – стали изгои. В Раде объяснили негативное отношение украинцев к военным из ТЦК

В условиях войны рекрутинг и профессиональная армия не заменят всеобщую мобилизацию

Украинцы резко отрицательно относятся к военнослужащим ТЦК и СП, проводящим мероприятия уведомления и мобилизации. И хотя 80% таких военных имеют ранения и инвалидности, полученные на фронте, гражданские не обращают внимания на их бывшие героические заслуги, относясь, как к изгоям.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Он объяснил причину такого отношения

— Там (на фронте. – Ред.) он был героем, а тут стал изгоем. Потому что наше общество не разделяет героев и изгоев. Вчера он был героем, потому что защищал это общество. А сегодня этот человек, работая в ТЦК, вынужден выполнять другой приказ, другую работу, мобилизовать и становится сразу изгоем, — говорит нардеп.

По его словам, украинское общество должно для себя определиться: оно живет в "федераше" или все же понимает, что Украину нужно защищать. И пока нет другого механизма, нежели мобилизация, чтобы хоть как-то сдержать россиян.

Говоря о системе рекрутинга как замене мобилизации, "слуга" резко заявил, что это "ерунда" и такую "чушь" говорят люди, которые никогда не были на войне и не понимают, что это такое.

— Я не против рекрутинга. Я — за рекрутинг! Я — за профессиональную армию! Но вы должны понимать, что у нас война и есть потери. Нам нужно возобновлять потери. Там есть СЗЧ, и нам нужно возобновлять СЗЧ. Какой рекрутинг? Какая профессиональная армия? Каждая страна мира, которая с этим столкнется, поймет, что кроме мобилизации другого выхода нет, — подчеркнул Александр Федиенко.

