"Это вопрос выживания". Комбат выступил за мобилизацию 18-летних и взбудоражил украинцев (видео)

Снижение мобилизационного возраста – очень чувствительный вопрос для Украины. Юрий Береза, командир батальона Днепр 1, заявил, что мобилизация с 18 лет и девушек, и парней — это вопрос выживания нашего государства.

Абсолютная мобилизация всех. Смотрим на государство Израиль… Там даже не стоит вопроса о призыве, об обязательной военной службе молодых людей. Кто бежал за границу, тот не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, позволяющие гражданам Украины быть гражданами Украины Юрий Береза

Такое мнение военный выразил в эфире "Киев24". Он подчеркнул, что разговоры о выезде мужчин за границу неуместны для воюющей страны.

Юрий Береза уверен, что мы не сможем противостоять России без полной мобилизации. Однако, подчеркнул он, речь не идет о том, что 18-летних "надо бросать на 1400 километров фронта".

У нас достаточно много бригад, которые выполняют задания на западе, на севере и на юге, где не ведутся боевые действия. У нас достаточно много учебных частей. Нам нужно вернуться для того, чтобы победить в этой войне, для того чтобы отстоять независимость, для того, чтобы остаться нацией с государством, а не нацией-изгнанником. Нам нужно объединить все внутренние силы Юрий Береза

Как отреагировали на его слова украинцы

Большинство комментаторов не поддерживают позицию Березы. Впрочем, некоторые выразили согласие, и даже предлагают более жесткие условия:

Разумные слова, а д**илы принимают законы, где до 22 лет могут выезжать за границу, словно мы уже победили ка**ов

В такие времена, как сейчас, нужно мобилизовать с 16-ти лет, а подготовку делать уже с 12-14 лет

Однако большинство возмущено перспективой мобилизации 18-летних и девушек. По мнению таких людей, это ведет к опустошению Украины.

А кто будет жить в стране и восстанавливать ее одни калеки и пенсионеры

Полная мобилизация путь к никакой победе, а к пустой стране

Как сообщал "Телеграф", мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешили выезжать из Украины. Для пересечения границы они должны предоставить паспорт и военно-учетный документ.