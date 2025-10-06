Дыра в стене и выбитые окна. Как сейчас выглядит Славянск после удара России (репортаж)

Из-за атаки в некоторых домах прекращено газоснабжение

Россия ежедневно атакует украинские города, бьет по жилым домам, забирая дома и жизнь у украинцев. Не исключением стал и обстрел Славянска 4 октября. На месте попадания КАБа уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Что нужно знать:

Россия ударила КАБом по Славянску 4 октября в 22:40

Попадание произошло в девятиэтажку

В результате атаки есть раненые, среди них — ребенок

Как видно на фото, которые сделал корреспондент "Телеграфа", многие квартиры и само здание сильно повреждены. От попадания КАБа в многоэтажку в стене образовалась огромная дыра, а во дворе куча обломков и стекла.

Дыра после попадания КАБа

В многоэтажке вылетели окна во время атаки

Частный дом после атаки

По словам начальника МВА Вадима Ляха, кроме многоэтажки, повреждено более двух десятков домов, разбиты магазины, кафе, два десятка авто изуродованы. С утра после завершения работ спасателей в Славянске ликвидируют последствия атаки: выбитые окна закрывают фанерами, разбирают завалы и т.д.

Один из домов в Славянске после атак РФ

Последствия атаки в одной из квартир в Славянске

Еще одна пострадавшая от обстрела квартира

Известно, что Россия сбросила на центральную часть города фугасные авиабомбы весом 250 кг с модулем планирования и коррекции. В результате атаки ранены семь взрослых и 13-летний парень. Также "Донецкоблгаз" временно прекратил газоснабжение более 150 квартир.

Дыра в стене после атаки РФ

На кадрах видно, что все большее количество домов в Славянске получают повреждения от российских обстрелов: окна заменяет фанера, а фасады — поцарапаны и избиты. Впрочем, люди помогают коммунальщикам ликвидировать последствия, однако многие украинцы потеряли свои дома.

