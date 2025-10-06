Рус

Діра в стіні та вибиті вікна. Як зараз виглядає Слов’янськ після удару Росії (репортаж)

Тетяна Крутякова
Читать на русском
Наслідки атаки на Слов'янськ Новина оновлена 06 жовтня 2025, 14:57
Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото Колаж "Телеграфу"

Через атаку у деяких будинках припинено газопостачання

Росія щодня атакує українські міста, б'є по житлових будинках, забираючи домівки та життя в українців. Не виключенням став й обстріл Слов'янська 4 жовтня. На місці влучання КАБа вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Що треба знати:

  • Росія вдарила КАБом по Слов'янську 4 жовтня о 22:40
  • Влучання сталось у дев'ятиповерхівку
  • Внаслідок атаки є поранені, серед них — дитина

Як видно на фото, які зробив кореспондент "Телеграфу", чимало квартир та й сам будинок сильно пошкодженні. Від влучання КАБа у багатоповерхівку у стіні утворилась величезна діра, а на подвір'ї — купа уламків та скла.

Наслідки атаки на Слов'янськ 4 жовтня
Діра після влучання КАБа
Наслідки атаки на Слов'янськ 4 жовтня
У багатоповерхівці повилітали вікна під час атаки
Наслідки атаки на Слов'янськ 4 жовтня
Приватний будинок після атаки

За словами начальника МВА Вадима Ляха, окрім багатоповерхівки, пошкоджено понад два десятки будинків, розтрощено магазини, кафе, два десятки авто понівечені. Зранку після завершення робіт рятувальників у Слов'янську ліквідовують наслідки атаки: вибиті вікна закривають фанерами, розбирають завали тощо.

Наслідки атаки на Слов'янськ 4 жовтня
Один з будинків у Слов'янську після атак РФ
Наслідки атаки на Слов'янськ 4 жовтня
Наслідки атаки в одній з квартир у Слов'янську
Наслідки атаки на Слов'янськ 4 жовтня
Ще одна постраждала від обстрілу квартира

Відомо, що Росія скинула на центральну частину міста фугасні авіабомби вагою 250 кілограмів із модулем планування та корекції. Внаслідок атаки поранено семеро дорослих та 13-річний хлопець. Також "Донецькоблгаз" тимчасово припиняв газопостачання до понад 150 квартир.

Наслідки атаки на Слов'янськ 4 жовтня
Діра у стіні після атаки РФ

На кадрах видно, що дедалі більше будинків у Слов'янську отримують пошкодження від російських обстрілів: вікна заміняє фанера, а фасади — подряпані та побиті. Втім люди допомагають комунальникам ліквідовувати наслідки, однак чимало українців втратили свої домівки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які цілі атакував ворог 4 жовтня і які міста опинилися під прицілом.

