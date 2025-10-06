Діра в стіні та вибиті вікна. Як зараз виглядає Слов’янськ після удару Росії (репортаж)

Через атаку у деяких будинках припинено газопостачання

Росія щодня атакує українські міста, б'є по житлових будинках, забираючи домівки та життя в українців. Не виключенням став й обстріл Слов'янська 4 жовтня. На місці влучання КАБа вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Що треба знати:

Росія вдарила КАБом по Слов'янську 4 жовтня о 22:40

Влучання сталось у дев'ятиповерхівку

Внаслідок атаки є поранені, серед них — дитина

Як видно на фото, які зробив кореспондент "Телеграфу", чимало квартир та й сам будинок сильно пошкодженні. Від влучання КАБа у багатоповерхівку у стіні утворилась величезна діра, а на подвір'ї — купа уламків та скла.

Діра після влучання КАБа

У багатоповерхівці повилітали вікна під час атаки

Приватний будинок після атаки

За словами начальника МВА Вадима Ляха, окрім багатоповерхівки, пошкоджено понад два десятки будинків, розтрощено магазини, кафе, два десятки авто понівечені. Зранку після завершення робіт рятувальників у Слов'янську ліквідовують наслідки атаки: вибиті вікна закривають фанерами, розбирають завали тощо.

Один з будинків у Слов'янську після атак РФ

Наслідки атаки в одній з квартир у Слов'янську

Ще одна постраждала від обстрілу квартира

Відомо, що Росія скинула на центральну частину міста фугасні авіабомби вагою 250 кілограмів із модулем планування та корекції. Внаслідок атаки поранено семеро дорослих та 13-річний хлопець. Також "Донецькоблгаз" тимчасово припиняв газопостачання до понад 150 квартир.

Діра у стіні після атаки РФ

На кадрах видно, що дедалі більше будинків у Слов'янську отримують пошкодження від російських обстрілів: вікна заміняє фанера, а фасади — подряпані та побиті. Втім люди допомагають комунальникам ліквідовувати наслідки, однак чимало українців втратили свої домівки.

