Алчевская трагедия может повториться этой зимой: экс-министр назвал 5 регионов, которые рискуют замерзнуть

Проблемным регионам нужно помочь пройти зиму

Алчевская трагедия, когда в 2006 году без отопления в аномальные морозы замерз целый 100-тысячный город, может повториться. В зоне риска пять регионов.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший министр энергетики Юрий Бойко. Полную версию беседы с ним можно прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

На вопрос о том, может ли Алчевск повториться в других городах, он заявил:

Мы помним, что все-таки Алчевск – это пример негативного опыта в мирное время. Сегодня же объективно с теми рисками и вызовами военного времени, которыми мы сталкиваемся, сценарий развития событий может быть любой. Чтобы сузить диапазон до более или менее приемлемого варианта, необходимо прилагать определенные усилия. А именно вернуться в сторону проблемных регионов, мобилизовать ресурсы, чтобы помочь им пройти отопительный сезон. Кстати, я бы в список добавил кроме Черниговщины и Сумщины, еще Харьковщину, Одесчину, Херсон сказал Бойко

Для справки: в 2006 году Алчевск (Луганаская область), в котором проживало около 100 тысяч граждан, из-за аварии на теплотрассе остался без отопления в 20-градусный мороз. Как напоминает издание BBC, в квартирах от холода гибли цветы и образовывался иней. В нем объявили чрезвычайную ситуацию, а детей вывезли. Преодолеть последствия аварии удалось только через месяц.

Алчевск 2006. Фото Олег Прытыкин

