Алчевська трагедія може повторитися цієї зими: ексміністр назвав 5 регіонів, які ризикують замерзнути

Проблемним регіонам потрібно допомогти пройти зиму

Алчевська трагедія, коли у 2006 році без опалення в аномальні морози замерзло ціле 100-тисячне місто, може повторитися. У зоні ризику – п’ять регіонів.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній міністр енергетики Юрій Бойко. Повну версію розмови з ним можна прочитати у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

На питання про те, чи може Алчевськ повторитися в інших містах, він заявив:

Ми пам'ятаємо, що все-таки Алчевськ – це приклад негативного досвіду в мирний час. А сьогодні об'єктивно з тими ризиками та викликами воєнного часу, якими ми стикаємось, сценарій розвитку подій може бути будь-який. Щоб звузити діапазон до більш-менш прийнятного варіанту, необхідно докладати певні зусилля. А саме повернутися в бік проблемних регіонів, мобілізувати наявні ресурси, щоб допомогти їм пройти опалювальний сезон. До речі, я б до переліку додав крім Чернігівщини та Сумщини, ще Харківщину, Одещину, Херсон сказав Бойко

Довідково: у 2006 році Алчевськ (Луганська область), в якому проживало близько 100 тисяч громадян, через аварію на теплотрасі залишився без опалення в 20-градусний мороз. Як нагадує видання BBC, у квартирах від холоду гинули квіти та утворювався іній. У ньому оголосили надзвичайну ситуацію, а дітей вивезли. Подолати наслідки аварії вдалося лише за місяць.

Алчевськ 2006. Фото Олег Притикін

