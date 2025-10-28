Сколько часов украинцы будут без света зимой? Эксперт рассказал, к чему готовиться

Скорее всего, речь будет идти о так называемой принудительной экономии, когда у потребителей не будут спрашивать, а вводить ограничения/отключения

Отключения света, которые вводятся в Украине из-за обстрелов РФ, продолжатся зимой. Точно предсказать ход событий пока невозможно, однако оптимистического сценария в этом случае нет.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Больше об отключениях света и прогнозах можно узнать в полной версии материала, перейдя по ссылке.

По его словам, условно ситуацию можно смоделировать по двум направлениям: нейтральному и пессимистическому. Оптимистического варианта, по мнению эксперта, пока не существует.

Скорее всего, речь пойдет даже о так называемой принудительной экономии, когда у потребителей не будут спрашивать, а вводить ограничения/отключения. Ведь часто бывает, что дефицит мощности возникает не столько в генерации, то есть производитель имеет электроэнергию, может ее дать, но есть проблемы с передачей через подстанции и сети Юрий Корольчук

Согласно прознозу Корольчука, нейтральный сценарий может предполагать 12 часов в сутки со светом, 12 часов без него. А в пессимистическом варианте продолжительность отключений может достигать 20 часов в некоторых регионах.

Напомним, ранее о вызовах для энергетики на пороге непростого периода "Телеграф" также пообщался с заслуженным энергетиком Украины и экс-министром энергетики Ольгой Буславец. Блиц-интервью с ней можно прочитать, перейдя по ссылке.