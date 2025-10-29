Нардеп объяснила, что не может делать ТЦК на улице: "люди должны знать свои права"

Нужно не требовать от ТЦК невозможного, а применять на уровне государства совсем другие механизмы, способствующие улучшению мобилизации

"Бусификация" — вредное явление, которое создает угрозы для мобилизации. Однако есть механизмы, которые могли бы способствовать снижению таких случаев.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" заявила нардепка от фракции "Европейская солидарность", член комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз. Полную версию беседы с политиком о мобилизации можно прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

По её мнению, если бы была неотвратимость наказания за нарушение прав гражданина (или представителя ТЦК), тогда бы мы с вами не имели этого каскада видео с "бусификацией".

Поэтому нужно ли еще что-нибудь дополнительно урегулировать? Следует прекратить "крышевание" друг друга, среди правоохранительных органов, в вопросах "бусификации". Нужно не требовать от ТЦК невозможного, а применять на уровне государства совсем другие механизмы, способствующие улучшению мобилизации заявила нардеп

Фриз считает, что помочь мобилизации может мотивационный пакет, чтобы люди, военнообязанные, не убегали и не пугались ТЦК, а шли и самостоятельно записывались в ряды ВСУ. Однако неотвратимость наказания – первое, что могло бы способствовать снижению количества случаев "бусификации".

Кроме того, граждане также должны хорошо знать свои права.

Не может к ним подходить человек в военной форме и, к примеру, в балаклаве. Потому что запрещено представителям ТЦК иметь балаклавы. Представителям ТЦК запрещено без сопровождения полиции, без бодикамер подходить к гражданам. Но почему-то эти бодикамеры до сих пор используются не в полном объеме. А это бы помогло и доказывать, когда очень часто тот или иной случай "бусификации" фейковый и широко масштабируется [врагом] говорит Фриз

