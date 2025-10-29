Нардепка пояснила, що не може робити ТЦК на вулиці: "люди мають знати свої права"

Потрібно не вимагати від ТЦК неможливого, а застосовувати на рівні держави інші механізми, що сприяють поліпшенню мобілізації

"Бусифікація" — шкідливе явище, що створює загрози для мобілізації. Проте є механізми, які б сприяти зниженню таких випадків.

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" заявила нардепка від фракції "Європейська солідарність", членкиня комітету з питань нацбезпеки та оборони Ірина Фріз. Повну версію розмови з політикинею про мобілізацію можна прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

На її думку, якби була невідворотність покарання за порушення прав громадянина (або представника ТЦК), тоді ми з вами не мали б цього каскаду відео з "бусифікацією".

Тому чи потрібно ще щось додатково врегулювати? Потрібно припинити "кришування" один одного, серед правоохоронних органів, в питаннях "бусифікації". Потрібно не вимагати від ТЦК неможливого, а застосовувати на рівні держави зовсім інші механізми, які б сприяли покращенню мобілізації заявила нардепка

Фріз вважає, що допомогти мобілізації може мотиваційний пакет, щоб люди, військовозобов’язані, не тікали і не лякалися ТЦК, а йшли та самостійно записувалися до лав ЗСУ. Однак невідворотність покарання — перше, що могло б сприяти зниженню кількості випадків "бусифікації".

Крім того, громадяни також мають добре знати свої права.

Не може до них підходити людина у військовій формі і, наприклад, у балаклаві. Тому що заборонено представникам ТЦК мати балаклави. Представникам ТЦК заборонено без супроводу поліції, без бодікамерів підходити до громадян. Але чомусь ці бодікамери й досі використовуються не в повному обсязі. А це допомогло б і доводити, коли дуже часто той чи інший випадок "бусифікації" фейковий і широко масштабується [ворогом] каже Фріз

