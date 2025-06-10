Мобилизация – ни при чем? В Минобразования объяснили резкое сокращение числа аспирантов

Печальная тенденция началась еще 25 лет назад

Украинские вузы резко сократили количество бюджетных мест в аспирантуре с примерно 7 тысяч в 2024 году — до 5 тысяч в 2025-м. Однако это не связано с вопросами предоставления отсрочки от мобилизации.

Об этом во второй части интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Он объяснил, возможно ли в будущем полное исключение аспирантуры в качестве основания для отсрочки.

Больше об этом и другом читайте в публикации: "Проверка на ИИ — новый стандарт": в Минобразования рассказали о плагиате, злоупотреблениях отсрочками и НМТ".

— Во-первых, вопрос отсрочки не зависит от Министерства образования. Отсрочка для студентов и аспирантов дневной формы прописана в законе. Но сейчас стоит вопрос иначе. Мы не уменьшаем количество аспирантов из-за отсрочки, — говорит заместитель главы МОН.

Он напомнил, что у государства есть определенные потребности в аспирантах, ведь это — будущие преподаватели, ученые и люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, проводящие исследования.

— При обучении в аспирантуре они публикуют работы, занимаются инновациями, делают новые открытия — это очень важно. Есть определенные бюджетные ограничения, а также прогнозирование, сколько преподавателей нам понадобится в будущем, — объясняет топ-чиновник.

По его словам, демографическая ситуация в Украине такова, что ежегодно становится меньше студентов. И не в результате войны или других факторов — эта тенденция началась еще 25 лет назад, начиная с 2000 года.

— Каждый год количество выпускников школ уменьшается примерно на 10–20 тысяч. Если в 2000 году было около 800 тысяч выпускников школ, то в 2025 году только 360 тысяч, из которых 312 тысяч планируют поступать в вузы или уже сдают НМТ. За 25 лет количество преподавателей в системе почти не изменилось.

Аспирантура – это основной путь подготовки преподавателей. Но 7 тысяч аспирантов — это многовато сейчас, 5 тысяч — более реалистичная цифра в условиях военного положения. И это совершенно не связано с вопросами отсрочки, — подытожил Михаил Винницкий.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда в Украине отменят НМТ.