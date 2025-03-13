Не только представители ТЦК. Кто имеет право вручать повестки

Проводиться оповещение граждан может где угодно

Повестки в Украине могут выдавать военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Однако далеко не каждый вправе их вручать.

Согласно действующему законодательству, повестки могут выдавать только определенные должностные лица. Детальнее об этом рассказали специалистов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Повестки имеют право вручать:

представители ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки);

представители структурных подразделений районных и городских госадминистраций (в том числе военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных рад, если такие органы созданы;

представители предприятий, учреждений или организаций на территории их деятельности и в местах исполнения работниками своих обязанностей;

представители разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, но только в отношении лиц, состоящих у них на воинском учете.

Следует отметить, что полиция не имеет права вручать военнообязанным повестки.

Когда повестка считается врученной

Повестка считается официально врученной, если военнообязанный поставил свою подпись на документе. Также возможно подтверждение через видеозапись вручения или ознакомление с повесткой, в частности, в случае отказа подписи или общения с уполномоченным лицом.

Важно понимать, что повестку могут выдать не только дома, но и в общественных местах: на улицах, блокпостах, остановках общественного транспорта, учебных или рабочих заведениях. Кроме того, ее могут отправить по почте.

Юристы отмечают, что неправильно врученная повестка может стать основанием для ее обжалования. Поэтому украинцам важно знать свои права и обязанности во избежание юридических недоразумений во время мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли избежать штрафа за неявку по повестке. Если гражданин находился в больнице или имел другую уважительную причину, он может не явиться в ТЦК в указанный срок.