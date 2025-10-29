Фанаты Гарри Поттера оценят: в Одессе есть переулок с "магическим" названием

Среди многих десятков переулков в Одессе один имеет отношение к миру Гарри Поттера

Переулок Косой в Одессе расположен в Киевском районе, на местности под названием Дача Ковалевского. Фактически небольшой Косой переулок наискосок соединяет улицы Рыбальскую и Академика Уильямса.

Свое современное название "Косий провулок" получил в ноябре 2005 года. Городской совет времен мэра Эдуарда Гурвица переименовал улочку, которая до этого называлась по-русски "Косой проулок".

Косой переулок в Одессе

Стоит отметить, что свой "Косой переулок" существует в мире юного волшебника Гарри Поттера. Известная Аллея Диагон в магическом Лондоне, где можно купить волшебную палочку, магическое животное, метлу для игры в квиддич и тому подобное, переводится, собственно, как "косой переулок". Выходит, что магия "Поттерианы" существует прямо у моря, среди солнца и остроумного одесского юмора.

Гарри Поттер на Аллее Диагон

Кстати, свой Косой переулок также есть в Полтаве. Он соединяет улицы Решетиловскую и Шевченко.

Косой переулок в Полтаве

Визуально переулок немного длиннее своего одесского тезки. На нем, в частности, расположены гаражи, СТО и дома частного сектора.

Напомним, "Телеграф" писал об улице протяженностью 1,3 км под названием Добрый Путь в Голосеевском районе Киева. Улица хранит память о временах, когда из этой местности отправлялись торговые караваны в Крым, а ее историческая застройка напоминает о прошлом веке столичной окраины.