Даже не в городе: где в Украине самая длинная улица и как она называется (фото, карта)

Читати українською
Самая длинная улица страны стала новым туристическим магнитом региона

Улица Тараса Шевченко в селе Оров официально внесена в Книгу рекордов Украины как самая длинная улица государства. Ее исключительная протяженность в 14 километров делает это горное село уникальным во всей стране. Улица пролегает через всю территорию населенного пункта, объединяя его различные части в единую транспортную артерию.

Это "достижение" стало результатом особенностей географического расположения Орова и его исторического развития. Село раскинулось вдоль горных склонов, что и обусловило столь необычную конфигурацию его главной улицы. "Телеграф" расскажет о селе и самой улице подробнее.

Символ культурного наследия

Название улицы в честь Тараса Шевченко придает ей особое символическое значение. Это не просто транспортная магистраль, а культурный символ, объединяющий жителей села и отражающий уважение к национальному наследию. Рекорд стал мощным инструментом популяризации не только самого Орова, но и всей Трускавецкой территориальной общины, Дрогобычского района и Львовской области.

Туристический потенциал и перспективы развития

Уникальность Орова усиливается его выгодным расположением возле национального природного парка "Сколивские Бескиды". Это делает село привлекательным для экотуристов и любителей активного отдыха.

Улица Тараса Шевченко в селе Орив

В регионе активно реализуется масштабный проект "ВелоБескиды", направленный на развитие пешеходно-трекинговой и велосипедной инфраструктуры. Параллельно идет строительство обзорной башни в рамках туристического маршрута Трускавец – Оров – Борислав – Сходница, что дополнительно повысит привлекательность региона для посетителей.

Львовщина – край уникальных достижений

Рекорд Орова органично вписывается в традицию уникальных достижений Львовской области. Ранее регион уже прославился другими рекордами: в Трускавце была создана самая длинная ледяная барная стойка, а в Стрые зафиксировали самую большую живую цепь в цветах украинского флага.

Эти достижения не являются случайными – они отражают активную позицию местных общин и их стремление к развитию и самопрезентации. Каждый такой рекорд способствует росту туристической привлекательности Львовщины и формированию положительного имиджа области на общенациональном уровне.

