Фанати Гаррі Поттера оцінять: в Одесі є провулок з "магічною" назвою

Серед багатьох десятків провулків в Одесі один має відношення до світу Гаррі Поттера

Провулок Косий в Одесі розташований у Київському районі, на місцевості, яка має назву Дача Ковалевського. Фактично, невеличкий Косий провулок навскіс з'єднує вулиці Рибальску та Академіка Вільямса.

Свою сучасну назву Косий провулок отримав у листопаді 2005 року. Міська рада часів мера Едуарда Гурвіца перейменувала вуличку, яка до того називалася "Косой проулок".

Косий провулок у Одесі

Варто зазначити, що свій "Косий провулок" існує у світі юного чарівника Гаррі Поттера. Відома Аллея Діагон у магічному Лондоні, де можна купити чарівну паличку, магічну тваринку, мітлу для гри у квіддіч абощо перекладається, власне, як "косий провулок". Тож, виходить, що магія "Поттеріани" існує просто біля моря, серед сонця та дотепного одеського гумору.

Гаррі Поттер на Алеї Діагон

До речі, свій Косий провулок також є у Полтаві. Він з'єднує вулиці Решетилівська та Шевченка.

Косий провулок у Полтаві

Візуально провулок трохи довший за свого одеського тезку. На ньому, зокрема, розташовані гаражі, СТО та будинки приватного сектору.

