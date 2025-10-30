Били "Кинжалами" и не только. Почему россияне атаковали Добротвор на Львовщине (фото)

Добротвор — маленький город, площадью 2,87 км

Во время российской комбинированной атаки по Украине утром 30 октября взрывы прогремели в городе Добротвор на Львовщине. Враг атаковал населенный пункт крылатыми ракетами, "Кинжалами" и дронами.

"Телеграф" расскажет, чем Добротвор мог заинтересовать Россию и почему город атаковали 30 октября. Обратим внимание, что эта комбинированная атака была направлена на повреждение энергетики страны.

Что нужно знать:

В городе есть электрогенерирующие мощности, которые вероятно интересовали Россию

Во время комбинированной атаки в городе Добротвор прозвучало по меньшей мере 2 взрыва

Добротвор — административный центр Добротворской поселковой общины Шептицкого района Львовской области. По последним данным, здесь проживает более 6600 человек. Ранее Добротвором называлось село Старый Добротвор.

Город граничит на севере с селом Старый Добротвор, на юге – с селом Перекалки, на западе – с селами Долины, Казаки, Кошаковские, Рогали, Рокеты и Матяши. Расстояние до одноименной железнодорожной станции составляет 4 км.

Добротвор

Как выглядит Добротвор

Почему Россия атаковала именно Добротвор

Этот маленький город имеет довольно важную электрогенерирующую мощность — Добротворскую ТЭС. Она расположена на Западном Буге вблизи города Добротвор Шептицкого р-на Львовской обл.

Установленная мощность ДТЭК ТЭС сейчас составляет 510 МВт.

Энергоблок № 7 – 150 МВт.

Энергоблок № 8 – 160 МВт.

Турбогенератор № 5- 100 МВт.

Турбогенератор №6 –100 МВт.

Заметим, что про попадания или повреждения ТЭС не сообщалось. Однако взрывы 30 октября в Добротворе прогремели. Достоверно утверждать, что именно интересовало Россию невозможно, однако есть большая вероятность, что это была именно электростанция.

