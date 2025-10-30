Били "Кинджалами" і не тільки. Чому росіяни атакували Добротвір на Львівщині (фото)

Добротвір - маленьке місто, площею 2,87 км²

Під час російської комбінованої атаки по Україні зранку 30 жовтня вибухи пролунали у місті Добротвір на Львівщині. Ворог атакував населений пункт крилатими ракетами, "Кинджалами" та дронами.

"Телеграф" розповість, чим Добротвір міг зацікавити Росію та чому місто атакували 30 жовтня. Зауважимо, що ця комбінована атака була скерована на пошкодження енергетики країни.

Що треба знати:

Добротвір — маленьке місто на Львівщині з населенням в понад 6 тисяч людей

У місті є електрогенеруючі потужності, які ймовірніше цікавили Росію

Під час комбінованої атаки у місті Добротвір пролунало щонайменше 2 вибухи

Добротвір — адміністративний центр Добротвірської селищної громади Шептицького району Львівської області. За останніми даними, тут проживає понад 6600 осіб. Раніше Добротвором називалося село Старий Добротвір.

Місто межує на півночі з селом Старий Добротвір, на півдні — з селом Перекалки, на заході — з селами Долини, Козаки, Кошаковські, Рогалі, Рокети та Матяші. Відстань до однойменної залізничної станції складає 4 км.

Добротвір

Як виглядає Добротвір

Чому Росія атакувала саме Добротвір

Це маленьке місто має досить важливу електрогенеруючу потужність — Добротвірську ТЕС. Вона роз­ташована на Західному Бузі по­близу міста Добротвір Шептицького р-ну Львівської обл.

Встановлена потужність ДТЕК ТЕС зараз складає 510 МВт:

Енергоблок № 7 – 150 МВт.

Енергоблок № 8 – 160 МВт.

Турбогенератор № 5- 100 МВт.

Турбогенератор № 6 -100 МВт.

Зауважимо, що про влучання чи пошкодження ТЕС не повідомлялось. Однак вибухи 30 жовтня у Добротворі пролунали. Достеменно стверджувати, що саме цікавило Росію не можливо, однак є велика ймовірність, що це була саме електростанція.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час атаки 30 жовтня досить сильно постраждало Запоріжжя. Там багато поранених, серед яких — діти.