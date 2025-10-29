Атакованные россиянами в октябре подстанции "Укрэнерго" были защищены лучше, чем другие энергобъекты, — экс-министр энергетики

Защитные сооружения "Укрэнерго", которые в течение октября атаковали российские войска, оказались лучшими в Украине

Защитные сооружения "Укрэнерго", которые российские войска атаковали в течение октября, были лучшими в Украине. На других энергетических объектах ситуация значительно хуже, а даже самая лучшая инженерная подготовка не способна полностью защитить систему от масштабных атак.

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" представитель государства в наблюдательном совете Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и экс-министр энергетики Юрий Бойко. Полную версию разговора с ним можно прочесть в нашем материале, перейдя по ссылке.

Возвращаясь к защитным сооружениям, по моему убеждению, на подстанциях "Укрэнерго" это лучший пример по стране. Больше никто ничего не сделал по факту. Точечные вещи есть, но в таких масштабах точно никто и близко не приближается к отметке хотя бы 0,1% от того, что сделал НЭК. отметил он.

В то же время, Бойко подчеркнул, что даже такие усилия не дают гарантии полной безопасности.

"Позволяет ли это утверждать, что мы защищены и нам какие-либо сценарии не страшны? Конечно, нет. Защита эффективна, если на подстанцию долетает 2–3 дрона, максимум 4, а не несколько десятков", — пояснил бывший глава "Укрэнерго".

Он добавил, что масштабы разрушений зависят от интенсивности атак и наличия запасного оборудования. "Если повреждения незначительны, все можно устранить через несколько часов или дней. Но в случае масштабных атак работы продолжаются неделями или даже месяцами. При критических поражениях приходится демонтировать разрушенное, готовить площадку и строить заново", — подытожил Юрий Бойко.

